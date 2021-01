Papa Francisco recuerda a víctimas del Holocausto y advierte: "estas cosas pueden pasar otra vez"

Vaticano.- Este 27 de enero, Día Internacional de Conmemoración de las Víctimas del Holocausto, el papa Francisco recordó a las millones de personas que murieron en los campos de exterminio nazi, resaltando la importancia de recordar este trágico capítulo histórico.

Durante una audiencia general celebrada en la biblioteca del palacio apostólico en el Vaticano, con la ausencia de fieles debido a la pandemia, el Sumo Pontífice recordó que hoy se celebra la memoria de las víctimas del Holocausto, en el día de la liberación del campo de concentración nazi de Auschwitz, y advirtió que es importante recordar "porque estas cosas pueden suceder otra vez".

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Recordar es una expresión de humanidad, recordar es signo de civilización. Recordar es condición para un futuro mejor de paz y fraternidad. Recordar es necesario porque estas cosas pueden suceder otra vez", dijo el papa Francisco.

El pontífice argentino expuso que la memoria nos hará precavidos, pues este tipo de movimientos comienzan como propuestas ideológicas que prometen salvar a un pueblo, pero terminan destruyendo a otro, como pasó con el nacionalsocialismo de Hitler.

"Recordar es tener cuidado porque estas cosas pueden volver a suceder, comenzando con propuestas ideológicas que quieren salvar a un pueblo y terminando destruyendo a un pueblo y a la Humanidad. Atención a cómo empezó este camino de muerte, exterminio, brutalidad...", agregó.

Leer más: ¿Represión en EE.UU? Congreso de Florida analiza ley contra "protestas violentas"

Por otra parte, el papa Francisco dedicó su catequesis de este miércoles a la Biblia, pidiendo a los fieles que su lectura "vaya acompañada de oración", ya que "no se puede leer como una novela".

"Me molesta un poco cuando escucho a los cristianos recitar versículos de la Biblia como loros. ¿Pero has encontrado al Señor con ese versículo? No es sólo una cuestión de memoria sino de corazón", señaló.

Un 27 de enero como hoy pero de 1945, las tropas de la Unión Soviética entraron al campo de concentración de Auschwitz-Birkenau, el más grande los creados por el régimen nazi para el exterminio de prisioneros judíos durante la Segunda Guerra Mundial.

Ese día, los soviets lograron liberar a más de 7 mil prisioneros que lograron sobrevivir a las torturas, hacinamiento y trabajos forzados a los que los sometieron los nazis. Sin embargo, más de 6 millones de personas fueron asesinadas en esos campos de concentración, lo que constituye el mayor exterminio humano de la historia.

En memoria de las millones de víctimas, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 27 de enero como el Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto.

Leer más: Detienen a médico por matar pacientes Covid-19 para liberar camas de hospital

Con información de EFE.