Papa apoya cambio de el “Padre Nuestro”

Los feligreses en Francia comenzarán a recitar una nueva versión de la oración del "Padre Nuestro" a partir del domingo, en la que se modificará una frase que sugiere que los pecadores son tentados por Dios. Este hecho es respaldado por el Papa Francisco, quien asegura que la oración fue mal traducida.

En lugar de "no nos sometas a la tentación", como aparece actualmente en la versión en francés de esta oración, se escuchará desde este fin de semana en las iglesias "no nos dejes caer en la tentación", como en castellano, lo que transfiere la carga del pecado a los hombres.

Papa Francisco. FOTO: AFP

Según AFP; la versión actual de la oración en francés fue adoptada en 1966, como resultado de un compromiso ecuménico tras el Concilio Vaticano II, pero no convencía a todos.

¿Puede Dios someter a sus hijos a la tentación, un dominio reservado al diablo? El teólogo protestante Jacques Ellul consideraba esta tesis absurda, mientras que otros creyentes, especialmente católicos, consideraban esta suposición casi blasfematoria.

"La traducción no era errónea, pero la interpretación era ambigua", comentó por su parte monseñor Guy de Kerimel, presidente de la comisión episcopal para la liturgia en la Conferencia de Obispos de Francia (CEF). via GIPHY

Pero la nueva versión ha levantado también algunas críticas. Para el Consejo Nacional de Evangélicos de Francia (CNEF), el nuevo texto elimina la idea de que el Creador "sería responsable de la tentación, pero socava la soberanía de Dios".

La Iglesia espera no obstante que este cambio sea una "ocasión para que los cristianos se reapropien" el Padre Nuestro.

Reacción del santo padre

El Sumo Pontífice declaró para elcanal italiano TV2000 que la traducción de la oración al inglés y a otras lenguas, “no es una buena traducción” y confunde a las personas; da a entender que Dios está tentando voluntariamente al hombre.

“Soy yo el que cae, pero no es él [Dios] quien me empuja a la tentación para ver cómo he caído. Un padre no hace esto, un padre ayuda a levantarse rápido“, declaró el papa.