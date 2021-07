Papá de 39 años antes de morir de Covid-19: Debí de haberme puesto esa maldita vacuna

Estados Unidos.- Un padre de cinco hijos, le envió un mensaje desgarrador a su esposa antes de morir de Covid-19. "Debí de haberme puesto esa maldita vacuna".

Michael Freedy, de 39 años, no se vacunó y contrajo el coronavirus después de irse de vacaciones con su prometida Jessica DuPreez y sus hijos.

La pareja de Estados Unidos, que había estado junta durante siete años, tuvo cinco hijos, el menor de ellos de solo 17 meses.

Freedy decidió esperar un tiempo antes de recibir la vacuna Covid-19, pero se enfermó a causa del coronavirus y pasó sus últimos días en cuidados intensivos, incapaz de respirar sin la ayuda de máquinas.

En uno de sus últimos mensajes a su prometida, Freedy le dijo a DuPreez: "Debería haberme puesto esa maldita vacuna".

Los últimos mensajes de Freddy a su esposa / Foto: Gofundme

En declaraciones a la estación de televisión KMOV ayer, la mujer desconsolada explicó: "Queríamos esperar solo un año desde el lanzamiento (de la vacuna) para ver qué efectos tenía la gente, pero nunca hubo ninguna intención de no contraerla".

La señora DuPreeze dijo que ella y su hijo mayor ahora han recibido su primera dosis de un pinchazo de Covid-19, y agregó que lamenta no haber hecho que su pareja reciba una vacuna.

Ella dijo: "Solo tenía 39 años. Nuestros bebés ahora no tienen papá. No se puede decir que soy joven y eso no me afectará porque lo hará".

La mamá de cinco niños agregó: "Esperaba estar 30 años más con él".

Poco más de dos semanas antes de la tragedia, la familia había estado de vacaciones en San Diego, donde habían estado jugando en la playa bajo el sol.

Freedy estaba muy quemado por el sol y días después de regresar a casa, fue al hospital para ser revisado.

Sin embargo, dio positivo en la prueba de Covid-19 y le dijeron que se aislara en casa.

Pero durante la noche comenzó a sentirse mareado y su compañero lo llevó rápidamente al hospital, donde los médicos descubrieron que tenía neumonía.

Le administraron oxígeno durante varios días, pero su estado no mejoró.

Después de seis días en el hospital, la señora DuPreez recibió un mensaje de su prometido en el que decía: "¡Eh, cariño! Es importante. 911, 911, 911".

Lo sedaron y los médicos lo intubaron, pero lamentablemente falleció hace dos días, con su pareja a su lado.

Freddy dejó atrás a su pareja y a sus cinco hijos, de 17, 10, siete, seis y 17 meses.

Los funcionarios de salud en los Estados Unidos están tratando de convencer a los estadounidenses de que se vacunen contra el Covid-19.

El lanzamiento de la vacuna en el país se ha ralentizado en los últimos meses y se estima que un tercio de los estadounidenses aún no ha recibido una vacuna.

El Dr. Anthony Fauci, miembro del grupo de trabajo Covid de la Casa Blanca, dijo: "Es realmente una pandemia entre los no vacunados. Esa es la razón por la que estamos prácticamente suplicando a los no vacunados que salgan y se vacunen".