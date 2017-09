Papá fingió secuestrar a sus hijos porque su niñera dormía

Estados Unidos.-Se sabe lo difícil que es encontrar una persona que cuide a nuestros hijos, a tal punto que la desconfianza se puede hacer presenta a la hora de elegir a la persona para esa labor, pero un hombre oriundo de Estados Unidos llevaría esta desconfianza a un extremo inimaginable.

Christopher quedó absorto y furioso de saber que la niñera que había contratado estaba durmiendo en el sofá mientras debía estar cuidando, vigilando, y dándoles de comer a sus hijos.

Sin perder tiempo maquinaría un plan para darle una lección a la mujer, de nombre Sarah, por lo que había hecho; meditando también el porqué le estaba pagando si no cumplía con su trabajo.

Sorprende a la niñera dormida mientras cuidaba a sus hijos y planea una macabra venganza https://t.co/fCM6DGCJ91 pic.twitter.com/TnOdGbYHIu — Publimetro (@PublimetroChile) 3 de septiembre de 2017

El hecho de esta fea revelación para Christopher se dio cuando él salió con rumbo al trabajo pero volvió sus pasos porque había olvidado unos papeles importantes. Al llegar y abrir su puerta se dio cuenta de los ronquidos de Sarah sobre el sillón.

Ya habiéndose dado cuenta de esto tomaría una fotografía para tenerla como prueba, se llevó a sus hijos pero sólo para hacerle creer a la mujer que los niños habían sido secuestrados sin que ella se diese cuenta.

Vigila a esos bebés que esperan hasta que su niñera se cae dormida para realizar su gran escapada.https://t.co/4GsssWsll5

Video: Charles G. pic.twitter.com/6ZFxxsonmE — NETGEAR (@NETGEAR_Iberia) 1 de septiembre de 2017

Según varios medios, cuando despertó se apresuró a mandar mensajes a su jefe por chat mientras su preocupación creía.

Después de ignorar varias llamadas, le respondió por medio de la red social: "¿Qué pasa?". "Llámame ahora", le respondió la niñera. Christopher, en tanto, le dijo que no podía porque no tenía señal. "¿Qué pasa?", le replicó.

Niñera abusa de un niño de 4 años en Texas https://t.co/VdYLmkO5Su pic.twitter.com/dk6HVhiqvb — Televisa Sonora (@TelevisaSON) 23 de agosto de 2017

La mujer insistió en que necesitaba hablar telefónicamente. "No puedo. ¿Está todo bien?", preguntó el dueño de casa. "No, no está todo bien. Llámame", le respondió la mujer.

Siguiendo con su lección, Christopher le repitió que no la podía llamar y le consultó si sus hijos estaban bien. Después de varias idas y vueltas, le dijo la verdad. Le reconoció que él se llevó a sus hijos al verla durmiendo.

"Te puedo acusar por descuidar a mis hijos", le advirtió. A su vez, le comunicó que estaba despedida y que estaba en camino a la comisaría para hacer la denuncia.

