Papá golpeó desesperadamente a un tiburón en la cara para rescatar a su hija

Estados Unidos.- Un hombre salvó a su hija de la forma más macha posible, golpeó a un tiburón para que soltara a la joven.

Todo ocurrió cuando la niña agarró las manos de su hermana y su mejor amiga y corrió hacia el mar, acompañada por su padre Charlie, mientras jugaban con el agua hasta el pecho.

Luego, la joven de 17 años sintió que algo la agarraba por el tobillo. Al principio pensó que era su papá jugando una broma antes de verlo, y al resto de su familia, cerca.

Lo que siguió fue uno de los ataques de tiburones más extraños de la historia, ya que la joven fue repentinamente arrastrada bajo el agua por un tiburón que se negó a soltarla, incluso en un terrible tira y afloja con su padre, que intentó desesperadamente evitar que se llevara a su hija a las profundidades del océano.

Después de golpear desesperadamente al animal repetidamente en la cara, finalmente se rindió, pero para entonces la pierna de Paige "parecía como si hubiera pasado por una trituradora de papel".

Charlie, un ex infante de marina convertido en bombero golpeó a un tiburón para salvar a su hija / Foto: National Geographic / Gabriel Kerr

Paige, ahora de 21 años, de Carolina del Norte en la costa este de Estados Unidos, ha revivido la horrible experiencia de junio de 2019 en un documental como parte de la serie SharkFest de este mes de National Geographic.

De acuerdo con el medio Mirror, recuerda su entusiasmo por el viaje a la playa de Fort Macon, a una hora en automóvil desde su casa, que papá Charlie había organizado para que no pensara en sus próximos exámenes de secundaria la semana siguiente.

Paige, su hermana mayor Anais y su mejor amiga Kale, su papá, su novia y su hijo de 17 años, han pasado el día jugando en la arena y el mar.

Ella dice: "Todos decidimos volver al agua. Salimos bastante, pero era poco profundo, nunca salgo más lejos de lo que puedo tocar el suelo".

"Estábamos fingiendo que éramos sirenas, lanzándonos hacia atrás, y la niña de siete años estaba tan emocionada".

En ese momento nos dimos la vuelta y vimos a papá tratando de acercarse sigilosamente a nosotros y nos reímos

Dice que sintió algo que la agarraba del tobillo pero pensó que era su papá.

Pero fue cuando le empezó a doler y miró a su izquierda y vio que todos los que estaban en la playa se habían ido.

Agregó: Luego me arrastraron bajo el agua y pensé, "está bien, esto no está bien". Me tomó un segundo darme cuenta, "Dios mío, es un tiburón".

Entonces recuerda que fue arrastrada como en una película de terror y empezó a agitarse.

"Después de una fracción de segundo, todo mi cuerpo se entumeció, así que lo sentía en mi pierna, pero realmente no podía sentir mi pierna en absoluto".

Cuando sintió los dientes del tiburón en su pierna, trató de abrir su mandíbula "como una trampa para osos".

El tiburón la soltó por un momento y luego volvió a morder, esta vez mordiendo dos de sus dedos.

"Por un segundo, me había resignado a que ese fuera el final, pero después de eso pensé, no puedo dejar de estar cerca. Necesito sobrevivir".

A estas alturas, papá Charlie, un ex infante de marina convertido en bombero, se había apresurado a ayudar a su hija y estaba tratando de librarla de las garras del tiburón.

Él recuerda: "Corrí hacia donde estaba el agua rosada y me sumergí y agarré a Paige con mi brazo izquierdo y la levanté, pero hubo resistencia, y estaba este enorme tiburón agitándose".

"El tiburón me miraba de reojo y tenía un ojo morado que solo estaba mirando. No había nada en él, solo era negro"

El Dr. Mike Heithaus, un ecologista marino del documental, dice que el atacante de Paige era casi con certeza un tiburón toro, probablemente acechando en las aguas porque se habían vuelto turbias después de las fuertes lluvias de la noche anterior.

"Son una de las pocas especies de tiburones que atacan a presas cercanas al tamaño de su propio cuerpo. Paige tuvo mucha mala suerte, en el lugar equivocado en el momento equivocado".

Extraordinariamente, mientras Paige corría hacia el hospital en la parte trasera de una ambulancia, estaba más preocupada de que la gente pudiera ir tras el tiburón, diciéndole a su papá: "No te enojes con ese tiburón. Es solo ser un tiburón, está haciendo lo suyo"

Se sometió a una operación de cinco horas y se despertó para descubrir que le habían amputado una pierna y dos dedos, mientras que tenía daños en los nervios de ambas manos.