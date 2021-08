Papá que protestó por la cuarentena, esta luchando por su vida al contraer Covid-19 y tomar medicamento para vacas

Estados Unidos.- Un padre que se opuso a las medidas anti-Covid, ahora está en cuidados intensivos luchando por su vida después de tratarse a sí mismo con un peligroso cóctel de medicamentos utilizados para desparasitar el ganado.

Caleb Wallace, de 30 años, todavía está muy sedado e intubado en una unidad de cuidados intensivo en San Angelo, Texas, luego de ser admitido el mes pasado.

Su admisión se produjo cuatro días después de que tomar una variedad de medicamentos y vitaminas se promocionaran falsamente en línea como una "panacea" de Covid-19.

Uno de los medicamentos, la ivermectina, se usa para tratar infestaciones de parásitos en humanos y animales de granja como caballos y ganado.

Sus posibilidades de recuperación son "escasas o nulas" después de que el Covid-19 "golpeara sus pulmones con fuerza", dijo Jessica, su esposa embarazada.

Leer más: ¡Tragedia en el agua! Un barco vuelca y causa la muerte de 22 personas, el último cuerpo recuperado fue de un niño

El aumento de estadounidenses que toman la selección de medicamentos ha llevado a la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos (FDA) a emitir una súplica frustrada para que los estadounidenses dejen de tomar antiparasitarios para ganado.

Además del medicamento para el ganado, Caleb también tomó vitamina C, zinc y aspirina con la esperanza de curar el virus respiratorio.

La esposa Jessica le dijo al San Angelo Standard-Times que Caleb estaba evitando el tratamiento médico porque no quería "ser parte de las estadísticas con las pruebas de Covid-19".

La gravedad de sus ataques de tos hizo que "se quedara completamente sin aliento", lo que provocó su ingreso en el hospital, dijo.

Hasta el sábado pasado, Caleb había pasado 12 días con un ventilador.

En Facebook , Jessica angustiada publicó una actualización sobre la condición de su amado esposo: "No está bien. No se ve a nuestro favor, sus pulmones están rígidos debido a la fibrosis".

"Llamaron y dijeron que se habían quedado sin opciones para él y me preguntaron si consentiría en no resucitar".

"Y dependería de nosotros cuándo interrumpir los tratamientos".

"Mi corazón simplemente no puede. No puedo imaginar mi vida sin él. Lo siento si no respondo a ninguna llamada, mensaje de texto o mensaje, simplemente estoy destrozada", agregó.

Semanas antes de su hospitalización, Caleb encabezó una protesta llamada "Freedom Rally" que buscaba tomar una posición contra la intromisión del gobierno en la vida de los ciudadanos estadounidenses.

Caleb, cuya esposa espera un nuevo hijo el próximo mes, fue uno de los miembros fundadores de "Freedom Defenders" de San Angelo.

El grupo dice que su objetivo es luchar contra la "tiranía del Covid-19".