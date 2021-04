Pareja celebra boda y se desata contagio masivo de Covid-19 en Colombia

Colombia.- Lo que debió ser un hermoso recuerdo se convirtió en una verdadera pesadilla luego de que una pareja hiciera su boda en plena pandemia debido a que el festejo dejó el saldo de contagios masivos de Covid-19.

Los hechos ocurrieron en Colombia, la pareja enamorada realizó su boda el pasado mes de marzo luego de haberla aplazada desde el año pasado y cumplieron los protocolos de sanitarios para evitar contagios sin embargo no fueron suficientes.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Durante la ceremonioa los novios usaron cubrebocas y guardaron distancia, la recepción se llevó a cabo en un salón de eventos, buena parte de los 50 invitados se relajaron y se retiraron las mascarillas e incluso se abrazaron olvidando la pandemia.

Leer más: Jueces de India serán tratados por Covid-19 en un hotel de lujo en medio de la tragedia del país

Entre los invitados había personas de Barranquilla y Cali, 15 días después de la boda al menos quince personas comenzaron a sentir los síntomas clásicos de Covid-19 por lo que se hicieron la prueba y resultaron positivos.

Lamentablemente dos de los contagiados son los padres de la novia de nombre Lorena, ambos permanecen en salas de una unidad de cuidado intensivo (UCI) en la clínica Versalles.

El padre de Lorena fue trasladado a la UCI, fue intubado y estuvo 1 días en esa área de cuidado crítico, hoy en día sigue hospitalizado con oxígeno. Mientras su madre está mejor de salud, estuvo 12 días en la UCI, intubada.

Leer más: Los cárteles en México distraen la agenda de AMLO, por eso los deja hacer: Christopher Landau

"Sentí que me quería morir, que esto no estaba pasando. Es algo que no le deseo a nadie en el mundo, a nadie, a nadie. Cuídense, cuiden a su familia. No hagan ceremonias, no hagan ninguna fiesta, reuniones familiares (...). Esto es algo que duele en el corazón, yo nunca me imaginé ver a mis papás en esta situacón y verlos así es lo peor", dijo Lorena.