Pareja de Carolina del Norte se tomó de la mano al momento de morir de Covid-19

Estados Unidos.- Una pareja de Carolina del Norte falleció momentos antes de coronavirus mientras se tomaban de la mano.

Johnny Lee Peoples, de 67 años, y su esposa Cathy Darlene Peoples, de 65 años, murieron a causa del virus después de una batalla de un mes con la infección el 2 de septiembre en un hospital de Salsbury, informó People.

Cuando su tiempo llegó a su fin, el personal del Centro Médico Regional Rowan de Novant Health trasladó a la pareja a la misma habitación para que pudieran consolarse con un último adiós, dijo su hijo, Shane Peoples, a WBTV.

La pareja cuando era joven. Twitter

Todo se fue al sur, todo empeoró. Al día siguiente los pusieron en la misma habitación, en la misma sala de UCI, juntaron las manos, las enfermeras se juntaron y pasaron con cuatro minutos de diferencia, dijo.

La pareja había estado junta durante 50 años y casada durante 48. Shane ahora debe lidiar con la pérdida de ambos padres a la vez. Su funeral se llevó a cabo el miércoles al aire libre con los asistentes observando las pautas de distanciamiento social.

"Fue principalmente la fiebre y la pérdida del gusto", dijo Peoples, al explicar los primeros síntomas de sus padres.

Muchas parejas han fallecido por coronavirus en todo el mundo. AFP

Mi papá comenzó a mostrar síntomas dos días después. Aproximadamente dos semanas después, ambos fueron ingresados en la UCI .

Según los informes, Shane escribió una sincera publicación en Facebook a principios de semana, escribiendo:

Mis padres no fueron solo una bendición para mí, mi hermano, mi hermana, nuestros cónyuges y nuestros hijos. Fueron una bendición para todas las personas que los conocieron. Mi mamá tenía el alma más hermosa de todas las que podrías haber conocido.

Enfatizó a WBTV que el virus debe tomarse en serio e instó a los lectores de Facebook a lavarse las manos, practicar el distanciamiento social y usar una máscara.

"No es una broma. No es un engaño ”, dijo Peoples. “Simplemente no [quiero] que nadie más salga lastimado. No [quiero] que nadie sienta el dolor que estamos sintiendo ".

