Pareja deja a veterano al borde del suicidio tras gastar su dinero

Florida.- Una mujer de Florida y su novio fueron arrestados la semana pasada por estafar a un veterano de 82 años de edad para salvar sus hábitos de drogadicción después de que el hombre dijera que quería suicidarse por su cuenta bancaria vacía.

Jessica Henry, de 31 años, y Gregory Dushan, de 28, forzaron más de 50,000 dólares, junto con la propiedad, del veterano de la Guardia Costera de los Estados Unidos, dijo la policía de DeLand.

La pareja supuestamente gastó más de 500 dólares del dinero en drogas diariamente. La víctima de 82 años llamó al Centro de Crisis de Veteranos y le dijo a la agencia que su cuenta bancaria tenía un saldo negativo y que sentía que la única solución era poner fin a su vida, según el comunicado.

La víctima, que no ha sido identificada, dijo a los oficiales que conoció a Henry hace unos tres años. Él comenzó a darle dinero a la mujer después de que ella afirmara que no podía alimentar a sus hijos y que no tenía transporte para llevarlos a la escuela, dijo el comunicado.

Henry se contactó con la víctima nuevamente hace seis meses, alegando que necesitaba 350 dólares por día para pagar los análisis de orina como parte de su período de prueba para un arresto reciente, informó citando un informe de arresto.

Dushan, que simulaba ser el oficial de libertad condicional de Henry, también llamó a la víctima diariamente para exigir entre 150 y 1,000 dólares.

Dushan amenazó con apoderarse del automóvil de la víctima y enviarlo a la cárcel si no se satisfacían las demandas, dijo la policía. El veterano finalmente le dio su auto a Dushan. La policía dijo que desde entonces han recuperado el vehículo.

Henry y Dushan fueron acusados de explotar a una persona mayor entre 20,000 dólares y 100,000 dólares. Dushan fue acusado por separado de hacerse pasar por un oficial de corrección / libertad condicional.

La pareja podría enfrentar más cargos, dijo la policía.