Pareja es asaltada por 10 ladrones a bordo de motos en Argentina

Buenos Aires.- Una pareja fue asaltada por diez sujetos a bordo de motocicletas, que los despojaron de sus cosas e intentaron robar su auto en la localidad bonaersense de Ingenerio Budge, en Argentina.

El hecho ocurrió el pasado domingo, pasadas las 8:00 horas, en el cruce de las calles Figueredo y Cosquín, cuando Eduardo esperaba a su esposa con el auto encendido en la puerta de su casa para llevarla a su trabajo y fueron abordados por 10 sujetos en cinco motocicletas, con quienes el hombre comenzó a forcejear para evitar que le quitaran sus pertenencias.

Fue todo muy rápido. No sé si estaban armados. Se querían llevar el auto, pero forcejeé, se rompió el llavero y no pudieron", dijo la víctima al medio TN.

Detalló que los delincuentes lograron despojar a su esposa de su cartera y teléfono celular, pero se dispersaron después de que él alcanzara a golpear a uno de ellos.

La pareja denunció el robo ante las autoridades. Sin embargo, apuntaron que la Policía no realizó ningún tipo de acción y el hecho fue minimizado porque lo robado se limitó a un celular y documentos personales.

Tenemos que conformarnos con que no nos hicieron nada", dijeron en medio de la impotencia.

Además, mencionaron que los asaltos se han vuelto algo habitual en la zona, con al menos un asalto registrado cada dos días.

El esposo recordó que su cuñado no corrió con la misma suerte cuando fue asaltado en la zona dos meses atrás:

"Nuestro caso se hizo viral, pero a mi cuñado hace dos meses le robaron en la esquina, le pegaron y lo dejaron tirado. La Policía no hizo nada", denunció.

A mí para sacarme las cosas me van a tener que matar. Me costó mucho llegar a tener lo que tengo y que vengan en diez segundos y te lo saquen no es justo", dijo.