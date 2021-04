Pareja gay encuentra un bebé abandonado en el metro de Nueva York y ahora es su hijo

Nueva York.- Un bebé cambió la vida de una pareja gay hace 20 años luego de encontrarlo abandonado en el metro de Nueva York, fue un 29 de agosto del 2000 cuando Danny Stewart halló a quien se convirtió en su hijo.

El 28 de agosto del 2000 cuando Danny se transportaba en el metro hasta la estación de la calle 14, en el distrito de Chelsea de Manhattan, y pasó corriendo junto a algo que yacía en el suelo.

Mientras Danny de 34 años de edad, se apresuraba a salir de la estación para llegar a cenar con su novio, Pete Mercurio, de 32, algo llamó su atención, pensó que era un muñeco pero se acercó y vio que se movía, era un bebé aún con su cordón umbilical.

Me percaté de que en el suelo había algo pegado a la pared que pensé que era un muñeco, contó Danny.

El bebé estaba envuelto en un suéter oscuro y sus piernitas sobresalían, no tenía ropa, tenía meses de nacido.

Al hallar al bebé Danny no podía creerlo, no podía entender que alguien lo hubiera abandonado, por lo que gritó que alguien llamara a la Policía pero casi todo el mundo lo ignoró.

Una mujer me prestó atención, pero no hablaba inglés así que no entendía lo que decía, aunque estuviera señalando al bebé, dijo Danny.