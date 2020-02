Pareja hace transmisión en vivo de su boda por el coronavirus

China.- Una pareja de Singapur que visitó China antes de la celebración de su boda no permitió que las preocupaciones por el coronavirus de sus invitados arruinaran su evento; se mantuvieron alejados y se transmitieron en vivo, según un informe.

El 24 de enero, Joseph Yew y Kang Ting viajaron a la provincia de Hunan, de donde es la novia, para pasar el Año Nuevo Lunar con su familia, según la BBC.

Hunan limita con Hubei, la provincia de la cual la ciudad Wuhan es la capital, así como el epicentro del virus mortal.

Menos de una semana después, los tortolitos regresaron a Singapur, donde planearon celebrar su boda el 2 de febrero en el Hotel M.

İnternetten düğün



��Singapurlu çift Joseph Yew ve Kang Ting, düğünlerinden birkaç gün öne Çin'den döndü

��Akrabaları çift ile bir araya gelmek istemedi

��Bunun üzerine düğün online katılım ile yapıldı

��Çin'de dün de bir duruşma video grup konferans ile yapıldı#coronavirus pic.twitter.com/zriWvO4DMo — Çin Haber (@cinhabernet) February 6, 2020

La pareja realmente se casó en China en octubre, por lo que el evento en Singapur fue una segunda boda, una práctica común en la cultura asiática, particularmente cuando los novios son de diferentes países.

Incluyó un gran banquete para los amigos y familiares de Yew que no pudieron viajar a China, informó el medio de comunicación. Pero cuando sus invitados se enteraron de que la pareja acababa de regresar de China, tuvieron dudas.

Algunos de ellos dijeron que no iban a venir. Queríamos posponer la boda, pero el hotel no estaba dispuesto a hacerlo, dijo Yew a la BBC.

"Dijeron que todo había sido arreglado y que no era negociable ”, agregó. "Así que sentimos que no teníamos más remedio que proceder con la boda".

Para calmar los temores de sus invitados, la pareja decidió que no asistirían a su gran evento. "Les dijimos a los invitados que haríamos una videoconferencia en ... algunos de ellos se sorprendieron", dijo.

“Creo que si hubiéramos estado allí, la atmósfera sería diferente. La gente habría sido cautelosa. La radiante pareja hizo sus brindis y discursos por completo durante la videollamada desde una de las habitaciones del hotel, para diversión de sus invitados en el salón de bodas.

En última instancia, solo 110 de los 190 invitados atendieron al evento, y algunos aún lo omiten por una variedad de otras razones.

"Agradecimos a los invitados por venir y les dijimos que disfrutaran de la cena", dijo Yew. "No estábamos tristes pero sí un poco decepcionados", agregó. "Creo que no había otra opción, así que no me arrepiento".