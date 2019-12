Pareja irían 15 años a prisión por usar monopatín en autopista

Luisiana.- Un hombre de 26 años de Sulphur fue arrestado por andar en patineta por el puente 210, dicen las autoridades. "Quería traer de vuelta la historia, sí, para recrearla", dijo Louis C. McGlone, quien patinó en el puente.

Tenía la esperanza de recrear un video de la década de 1970, cuando otro skater también rodó por la I-210. McGlone fue arrestado el jueves por la mañana por un cargo de obstrucción agravada de una carretera de comercio.

Desde entonces ha sido liberado con una fianza de $ 10,000 dólares. “Era el hombre, sin camisa, sin zapatos. Patinando por el puente 210 ", dijo McGlone.

El domingo se publicó un video del acto en la página de Facebook de McGlone. El video fue filmado desde un vehículo que seguía al skater por el puente mientras pasaban algunos vehículos.

"Es previsible que pudiera haber sido gravemente herido o muerto mientras hacía esto ", dijo el sargento de la policía estatal de Louisiana, James Anderson.

El policía estatal Derek Senegal, portavoz de la tropa D de la policía estatal de Luisiana, dijo que el video fue filmado por Lindsey O.

Hulett, de 34 años, de Lake Charles, quien la siguió en su vehículo. Hulett también ha sido arrestado por un cargo de obstrucción agravada de una carretera de comercio.

Esta ley prohíbe la realización de cualquier acto en una carretera en el que sea previsible que la vida humana pueda estar en peligro, dijo Senegal en un comunicado de prensa.

Una condena conlleva una pena de prisión de hasta 15 años. "El video mostró la creación de una situación peligrosa para los participantes y los automovilistas en el puente", dijo Senegal.

Si bien McGlone dijo que fue cauteloso en su camino hacia abajo, dijo que probablemente nunca volvería a intentar el truco.

No vale la pena, no. La gente quiere que yo haga el otro lado, pero no puedo, lo siento, dijo McGlone. Es una cosa única en la vida.