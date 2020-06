Pareja pide pizza y les entregan una esvástica nazi de pepperoni

Estados Unidos.- Una pareja de Ohio ordenó una pizza y se horrorizó al abrir la caja para encontrar sus pepperoni como una esvástica, según un informe.

Jason Laska dijo que había recogido la pizza el sábado por la noche en una tienda de Little Caesars en Brook Park y lo trajo a casa, según The New York Post.

La pareja llamó a la pizzería, que acababa de cerrar, para quejarse y recibió una respuesta al día siguiente del gerente.

El gerente les dijo que los empleados involucrados fueron despedidos, pero la pareja dijo que nunca planean regresar a la tienda.

La pizza que les fue entregada con el símbolo de la esvástica. LaskaMisty

Little Caesars confirmó en un comunicado que la cadena despidió a los empleados involucrados en el incidente ofensivo.

Tenemos cero tolerancia al racismo y la discriminación en cualquier forma, y estos empleados de la tienda de franquicia fueron despedidos de inmediato, dijo un portavoz

Estamos profundamente decepcionados de que esto haya sucedido, ya que esta conducta está completamente en contra de nuestros valores.

