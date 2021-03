Pareja que manejaba un internado es acusada de abusar de al menos 16 niñas en Missouri

Estados Unidos.- Una pareja de Missouri que dirigía un internado religioso fue acusada de abusar sexual, física y mentalmente de al menos 16 niñas y mujeres jóvenes bajo su cuidado, dijeron las autoridades.

Los ex residentes del ahora desaparecido Circle of Hope Girls Ranch and Boarding School en Humansville acusaron a Boyd Householder de sujetarlas con esposas, obligándolas a mantener una "posición de flexión" durante períodos prolongados y golpeándolas con cinturones u otros objetos, dijo el miércoles el fiscal general de Missouri, Eric Schmitt.

El jefe de familia también presuntamente empujó la cara de la víctima en estiércol de caballo e instruyó al menos a siete niñas sobre la mejor manera de suicidarse: cortándose las muñecas hacia arriba en lugar de cruzarse, dijo Schmitt.

El jefe de familia, de 71 años, enfrenta 79 cargos por delitos graves y un delito menor, incluidos seis cargos de violación y sodomía por contacto sexual repetido con una niña menor de 17 años.

Una foto de reserva de la presunta abusadora Stephanie Householder. AP

También está acusado de hacer que otra niña beba al menos 220 onzas de agua antes de correr. una milla, haciéndola vomitar, solo para hacerla correr de nuevo, y vertiendo salsa picante en la garganta de otra víctima, dijo Schmitt.

Stephanie Householder, de 55 años, fue acusada de 22 delitos graves, incluido el abuso o negligencia de un niño y poner en peligro el bienestar de un niño.

No ha sido acusada de abusar sexualmente de ninguna niña, según los cargos, que según Schmitt "no son aptos para los débiles de corazón", informó el St. Louis Post-Dispatch.

En una ocasión, mientras estaba inmovilizada, la víctima dijo que [Boyd Householder] se metió un calcetín en la boca y se roció la cara con una manguera, dijo Schmitt a los periodistas.

Boyd Householder, uno de los propietarios de un antiguo reformatorio para niñas en el suroeste de Missouri. AP

"El agua le subió por la nariz y la boca, dificultando la respiración". La mayoría de las víctimas eran menores cuando ocurrió el abuso, dijo Schmittt.

El supuesto abuso generalizado tuvo lugar entre 2017 y 2020, informó NBC News. La pareja, que cerró su escuela después de que las autoridades sacaron a dos docenas de estudiantes en agosto, se declaró inocente durante su lectura de cargos el miércoles.

Denuncian omisiones de juez en caso de abuso contra una menor en Culiacán

Fueron acusados el martes y están detenidos en la cárcel del condado de Vernon antes de una audiencia de fianza programada para la próxima semana. Mientras tanto, la hija de la pareja dijo en TikTok el miércoles que no podía creer que sus padres fueran acusados.