Pasajera golpea a una azafata por pedirle usar cubrebocas en Estados Unidos (VIDEO)

Miami.- Una mujer afrodescendiente pasajera de un vuelo comercial en el aeropuerto internacional de Miami, Estados Unidos (EEUU) agredió a una azafata después de que esta le pidió usar correctamente el cubrebocas.

Casi de inmediato la trabajadora aérea recibió gritos de la fémina que consideró como agresión el que le pidieran seguir reglas de la compañía. La quejosa iba vestida con ropa deportiva de color púrpura y un tapabocas sencillo que llevaba en el cuello.

Segundos después de los gritos, la joven golpeadora lanzó un golpe al rostro de la azafata, mismo que fue recibido sin responder de la misma forma, posiblemente por cuidar su rabajo.

No debes tocarme, no debes tocarme”, repitió la pasajera a pesar de que en las grabación no se ve tal afirmación.