Pasajeros aplauden cuando mujer es expulsada de un vuelo por no usar mascarilla

Estados Unidos.- Los pasajeros de un vuelo de America Airlines estallaron en aplausos cuando una mujer que se negó a usar una mascarilla fue expulsada del avión, según un video y un informe.

El pasajero Jordan Slade filmó a la mujer mayor, que desde entonces ha sido llamada "Karen", después de que ella afirmó tener una afección médica que le impedía usar una máscara en un vuelo del 19 de julio de Ohio a Carolina del Norte.

En el video, se muestra a la mujer sin nombre tomándose su tiempo para recoger sus pertenencias de un compartimiento superior mientras un pasajero grita: "¡Solo vete!" Luego se da vuelta para salir del avión, provocando fuertes aplausos y vítores.

"¡Puedes aplaudir todo lo que quieras!" la mujer retrocede enojada. En el fondo, se puede ver a dos empleados enmascarados de American Airlines esperando para escoltarla fuera del avión.

Además de negarse a usar una máscara, que se requiere para todos los adultos en los vuelos de American Airlines en medio de la pandemia mundial de coronavirus, Slade dijo que la mujer exigió ser abordada primero y causó otros problemas.

"Ella discutía desde la puerta", dijo Slade a la salida. “Ella exigió ser abordada primero y estaba causando una escena obvia. Una vez que abordó, estaba haciendo llamadas telefónicas y discutiendo con la asistente cuando le pidieron que guardara su teléfono ".

Cuando otro pasajero la llamó, la mujer aún se negaba a usar una máscara, dijo el volante. Los observadores que vieron el video, publicado por Slade en TikTok, se preguntaron cómo se le permitía abordar sin una máscara.

"¿Por qué no se detuvo en la puerta? ¿Tenía uno para subir al avión pero se negó a seguir? ¡Solo conduce a Karen! ¡Dios! un usuario de Twitter escribió. Otro agregó: "Ella piensa que las reglas y el sentido común no se aplican a ella". American Airlines no devolvió una solicitud de comentarios.

En cuanto al uso de mascarilla, el presidente Donald Trump ha vinculado el uso de una mascarilla facial a ser "patriótico", lo que marca su más claro respaldo al paso aún después de meses de mensajes mixtos y rechazos para usar uno. Trump el lunes por la noche tuiteó una foto de sí mismo usando una máscara, y agregó:

Estamos unidos en nuestro esfuerzo por derrotar al Virus Invisible de China, y muchas personas dicen que es patriótico usar una máscara facial cuando no se puede distanciar socialmente". ¡No hay nadie más patriótico que yo, tu presidente favorito!

Su tweet llamó al nuevo coronavirus el "virus de China", repitiendo su apodo inflamatorio que busca culpar a China por el virus, pero ha sido ampliamente criticado por vincular a las personas de ascendencia china, incluso en los EE. UU.

