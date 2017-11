Paseaba por el bosque y cazador la confunde con un venado

Estados Unidos.- Era un día normal, como era costumbre para Rosemary Billquist sacó a sus perros y se dirigió al bosque a caminar. Parecía una tarde cualquiera, un poco fría pero nada que pudiera representar un peligro para la mujer.

Sin embargo Rosemary, de 43 años de edad, recibió un disparo de la nada que la lanzó al suelo tapizado de hojas secas por culpa del otoño. El responsable fue un cazador que andaba en la zona y que la confundió con un venado por lo cual accionó su arma.

Jamie Billquist junto Rosemary Foto: Facebook



El grito que se escuchó no era de un animal, lo que hizo que el hombre darse cuenta que algo no estaba bien. El cazador se acercó al lugar y se dió cuenta que su “presa” no era un venado sino una mujer postrada en el suelo.

Cuentan las autoridades que el cazador llamó de inmediato a emergencias y esperó en el lugar hasta que los servicios médicos llegaran a socorrer a la mujer.

Foto: Facebook

El trágico hecho ocurrió el pasado miércoles a las 5:30 p.m. en la zona oeste del estado de Nueva York, en la frontera con Pennsylvania, cerca de donde vivía Rosemary.

Billquist fue llevada a un hospital en Pennsylvania donde fue declarada muerta, la policía informó que el terrible suceso sucedió 40 minutos después del atardecer, momentos en los que ya es ilegal cazar. Mientras tanto, las autoridades aún no presentan cargos en contra del hombre que disparó pero dijeron que hay una investigación abierta.

El ahora viudo de Rosemary, Jamie Billquist, rindió homenaje a su esposa a través de un mensaje en su cuenta de Facebook.

"Te voy a extrañar y amar para siempre y sé que estás bailando en el cielo con tu madre y todos tus amigos y familiares que has perdido", escribió Billiquist en su mensaje.

Con información de Infobae