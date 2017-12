Pasó Nochebuena identificando los restos de su hija

Eastlake, Ohio.- Un hombre publicó en redes sociales que recibió una lamentable noticia durante la tarde de Navidad: su hija de 23 años murió de sobredosis.

A las 17:50 horas de Nochebuena Tim Sherman recibió una llamada de un detective de la policía de Eastlake para informarle que encontraron sin vida a su hija Karisten.

El hombre, proveniente de Ohio, declaró que su hija había estado limpia por más de un año y contó que fue él quien la llevó a su primera reunión de AA. Aseguró también que su hija conoció ahí a buenas personas con las que podía relacionarse, lo cual estaba ayudándola.

En su relato, el hombre dijo que le había prometido a su hija acompañarla en cada paso del camino. “No sé por qué no me llamó como prometió. Duele tanto que no llamara”.

“Consumió una dosis tan letal que cuando se sentó en sus almohadas sufrió una hemorragia; estaba apoyada en su cama, tenía los brazos extendidos con una ligera inclinación en el codo. Parecía que estaba tratando de recuperar la vida en ella; tenía todo el rostro azul, las venas afuera; tenía un poco de sangre en la nariz y sus dientes estaban tan apretados que su boca no abría”, dijo Tim.

El hombre contiuó diciendo que los elementos de seguridad le advirtieron que no debía tocarla, debido a que podría tener polvo letal en su cuerpo. Por esa razón pidió que le proporcionaran guantes.

“Me condenaré si no ayudo a mu hija por última vez, o si no la abrazo y le digo que la amo... Así que extendí la bolsa y coloqué [a mi hija] con cuidado para decirle 'adiós' a fin de que descubran qué fue lo que consumió. Cerré la bolsa del cuerpo y los ayudé a colocarla en la camilla”, contó Tim.

Con dolor, el hombre pidió que cualquier problema familiar sea resuelto y espera que, contando su historia, otros tengan la oportunidad que conseguir ayuda antes de que sea demasiado tarde.

“Por favor, por favor, abracen a sus seres queridos y háganles saber cuánto los cuidan y los aman, ya que el mañana nunca está garantizado”.

Con información de Fox 10 Phoenix.

Miembros de familia son asesinados en fiesta de cumpleaños

Lima.- Cuatro miembros de una familia fueron asesinados durante una fiesta de cumpleaños en Trujillo, una violenta ciudad peruana que será visitada en enero por el papa Francisco, informó el viernes la policía.

Las víctimas, tres mujeres y un hombre adultos, celebraban el jueves el cumpleaños de Tomasa Robles en la cochera de una casa de la tercera ciudad más poblada de Perú (800 mil habitantes), situada 500 km al norte de Lima.

La festejada, que cumplía 42 años, fue una de las víctimas junto a tres familiares, indicó la policía.

La policía investiga la relación de ese cuádruple asesinato con la muerte a balazos de un hombre en el mismo vecindario. Los casquillos encontrados de ambos lugares fueron llevados al laboratorio para ser comparados.

Trujillo es considerada una ciudad violenta por la policía, debido a la acción de narcotraficantes, asaltantes y sicarios. Será una de las tres localidades que visitará el papa argentino en su visita a Perú, del 18 al 21 de enero.

Con información de AFP.