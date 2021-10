Pastor causa polémica al pedir dinero a sus fieles para “acelerar” el regreso de Jesús

Estados Unidos.- Un pastos de una congregación cristina evangélica desató polémica tras afirmar que la llegada de Jesús se ha retrasado porque los creyentes no han donado suficiente dinero.

La polémica declaración fue realizada por Jesse Duplantis, un pastor evangélico de los Estados Unidos, mientras se realizaba un evento para recaudar fondos en el estado de Luisiana.

"Honestamente creo que la razón por la que Jesús no ha llegado ya a la Tierra es porque la gente no está dando a Dios lo que tiene que dar. Cuando lo entiendes, se puede acelerar el tiempo", dijo el pastor mientras el evento era transmitido por televisión.

Esto luego de que el evento mostrará poca participación en las donaciones, lo que provocó el disgusto de muchas personas incluso de la misma congregación religiosa.

Según medios estadounidenses, esta no es la primera ocasión en la que Jesse Duplantis se ve envuelto en polémica por dar discursos relacionados a la venida de Jesús con el dinero.

Pues en 2018 el pastor buscará donaciones para comparar un avión Falcón 7x de 54 millones de dólares al asegurar que los aviones lo acercan a Dios.

"Fue una de las declaraciones más grandiosas que el Señor me dijo jamás, me dijo: 'Jesse, ¿quieres venir a dónde estoy?'", Dice el ministro. "'Quiero que me desangres por un Falcon 7X'", declaró Jesse Duplantis en 2018.