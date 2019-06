Pastor congolés probable responsable de llevar ébola a Uganda

Uganda.- El pastor congolés de quien se sospecha causó que el brote de ébola se esparciera a Uganda era desconocido para las autoridades de salud hasta que falleció a causa de la enfermedad, dijo el jefe de emergencias de la Organización Mundial de la Salud el jueves.

La situación deja ver los problemas para seguir el rastro del virus justo cuando un panel de expertos de la OMS analiza la posibilidad de declarar una emergencia mundial de salud.

Un tercer familiar del pastor falleció después de ser encontrado infectado en Uganda, dijo el doctor Mike Ryan a The Associated Press. Señaló que no cree que el hombre estuviera en ninguna lista de contactos de alto riesgo que utilizan los trabajadores de salud para rastrear infecciones y contener el brote.

Los tres familiares se infectaron de ébola después de viajar de Uganda a la República Democrática del Congo para una visita. Su nieto, de 5 años de edad, fue el primer caso de ébola en Uganda y el primer deceso a causa de la enfermedad después de que varios de sus familiares volvieron a Uganda por veredas que carecían de puntos fronterizos de inspección para detectar la enfermedad. Un hermano de 3 años del niño y la abuela de ambos fallecieron posteriormente, señalaron el jueves las autoridades de salud.

Es un hecho desafortunado que un pastor que está cuidando de la gente y proporcionando cuidado a la gente resulte infectado por realizar su trabajo y luego vaya e infecte a otros", comentó Ryan.

Los exámenes al pastor arrojaron positivo a ébola sólo después de que fuera sepultado, dijo a la AP el doctor Dominique Kabongo, coordinador de los equipos de respuesta al ébola en Kasindi. Por tradición, los familiares lavan y visten el cadáver.

Más de 80 personas asistieron al sepelio, comentó Kabongo.

Los primeros casos en cruzar la frontera durante este brote de ébola _ el segundo más letal en la historia _ han llevado nuevamente a la comisión de expertos de la OMS a considerar la posibilidad de declarar una emergencia de salud mundial después de optar por no hacerlo en dos ocasiones previas.

Dichas declaratorias casi siempre atraen mayor atención y donativos.

Ryan dijo que no hay evidencia de que el ébola se esté propagando en Uganda y que las autoridades han logrado contener el virus al interior de la familia. Indicó que se les está dando seguimiento a 27 personas que pudieron resultar expuestas. Las autoridades ugandesas informaron que están a la espera de resultados sobre tres posibles casos de ébola que no están relacionados con la familia del pastor.