Pastor invita a sus feligreses a donar a la iglesia la ayuda del gobierno en EU

Louisiana.- Un pastor de una iglesia en Estados Unidos, invitó de la manera más atenta a sus feligreses a donar el sus cheques de ayuda por el coronavirus a la iglesia.

Tony Spell, el pastor de la Iglesia Life Tabernacle, en el estado de Louisiana, por medio de un vídeo, pide a sus que donen sus cheques de ayuda por el coronavirus a la iglesia.

“Dona tu dinero de estímulo a evangelistas norteamericanos que no han tenido una ofrenda en un mes, a misioneros que no han tenido una ofrenda en un mes. Si no tienes una iglesia, ve a mi sitio web”, recalcó el pastor en un vídeo a sus seguidores.

Sin embargo, un conductor de CNN, Victor Blackwell, le dejó ver al pastor de la iglesia cristiana, que tal vez estaba pidiendo el único dinero que recibía muchas familias, que no cuentan ni con los recursos para ir a la iglesia, los que son transportados hacia la misma por la institución.

Por lo que el pastor Spell, respondió que es el medio para que los misioneros reciban algún tipo de ayuda económica, pero el comunicador, insistió dichos miembros de la iglesia también califican para la ayuda del gobierno porque ellos también tienen esa opción.

Por lo que el servidor de la iglesia, dijo que aunque ellos tienen la opción de aplicar para los beneficios de estímulo como los demás, sin embargo, no lo quieren hacer, sin decir la razón.

