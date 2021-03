¡Peligro! Histórica mega tormenta podría dejar ciudades bajo el agua en EEUU

México.- Un análisis a los ríos atmosféricos hechos por el Servicio Geológico de los Estados Unidos determino que California, EEUU, podría vivir el fenómeno conocido como megatormenta 'ARK'.

Los expertos afirman que el evento natural tendría la capacidad para dejar bajo el agua a ciudades enteras, así como traer daños con valor de hasta 725 millones dólares. Sus desastres serían tres veces más grandes a los que esperan para el megaterremoto denominado como "The Big One".

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

De llevarse a cabo, ARK dejaría problemas en la infraestructura, la economía, el medio ambiente y la vida social de los casi 40 millones de residentes de California. Las inundaciones y deslaves serían factores principales en la catástrofe.

Leer más: Estados Unidos impulsa plan de "tolerancia cero" con la violencia de género

El segmento territorial con ás afectaciones serían la costa oeste de la entidad mencionada; el Valle Central de esta en tan mal estado que el acceso se volvería prácticamente imposible. Condados como Los Ángeles, San Diego y San Francisco también recibirían duros golpes.

Origen

Expertos le llaman tormenta ARk o megatormenta ARK por "Atmospheric River 1000", aunque en lenguaje menos técnico también se le llama ‘The Other Big One’ como referencia al sismo que se espera para las ciudades que coinciden con la falla de San Andrés.

Los análisis indican que los programas contra inundaciones de California serían ampliamente superados. Los pronósticos señalan que Orange, Los Ángeles y San Diego, así como parte de la Bahía de San Francisco quedarían completamente sumergidos.

Ahora, si crees que todo lo anterior suena a ciencia ficción es importante que sepas: no es la primera ocasión que una megatormenta azota la región. Fue en 1861 cuando las lluvias no dejaron de caer durante 45 días y 45 noches, trajo consigo un fenómeno de dimensiones bíblicas.

Cuando el desastre natural cesó San Francisco tenía casi 30 pulgadas de lluvias, las calles de Sacramento parecían ríos con fuertes corrientes, y Valle Central se había formado un lago de 300 millas de longitud por casi 20 de ancho.

Afectaría a México

Leer más: Pronóstico del clima en Guadalajara, Jalisco, para el 12 de marzo del 2021

Estados Unidos y México tienen relaciones económicas vitales. Al compartir poco menos de 3.200 kilómetros de frontera, dependen el uno del otro, y al ser California entidad límite con nuestro país, una catástrofe de tal magnitud sin duda dejaría estragos para los dos.

Tanto la importación como exportación se vería comprometida por lo menos hasta que las empresas con método terrestre encuentre otras alternativas. Ahora, aquellas que usan la vía aérea también podrían tener problemas si sus productoras o almacenes se encuentran en áreas inundadas.