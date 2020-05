Peluquero dice que no cerrará su tienda "a menos que lo esposen"

Michigan.- Un peluquero de Michigan reabrió su tienda esta semana desafiando las órdenes ejecutivas del gobernador en medio de la pandemia de coronavirus, y dice que planea permanecer abierto a pesar de la inminente multa de $ 1,000 dólares según un nuevo informe.

No voy a cerrar a menos que me esposen y me saquen de aquí, dijo Karl Manke a The Detroit News.

Manke, de 77 años, reabrió su tienda en Main Street en Owosso el lunes, descuidando las órdenes del gobernador Gretchen Whitmer emitidas a fines de marzo y cerrando negocios no esenciales para limitar la propagación del virus, informó el medio.

Karl Manke trabajando a pesar de la advertencia de las autoridades. AP

No estoy tratando de demostrar algún punto", dijo al periódico. Necesitaba volver al trabajo.

Los clientes ingresaron desde otras ciudades, creando filas afuera mientras el barbero trabajaba 15 horas al día, según el informe.

Manke dijo que usaba una máscara, se lavaba las manos entre cortes y usaba un desinfectante ultravioleta para sus herramientas. "Estaba desesperado", dijo.

La policía pidiendo al babero que deje sus actividades. AP

"No tengo a nadie que me pague a menos que esté trabajando". Manke decidió reabrir porque no estaba recibiendo sus pagos de desempleo o estímulo y luchó para pagar las facturas, dijo su esposa, Carolyn Manke al periódico.

Hasta ahora, la apuesta está dando sus frutos, según Carolyn, quien dijo que el último hombre el lunes por la noche pagó $ 500 dólares por su corte de pelo.

