Pena de muerte a mujer que dejó morir de hambre a su hijastra

Estados Unidos.- Una mujer fue sentenciada a morir por inyección letal después de haber sido sentenciada a pena de muerto por el delito de homicidio al dejar morir a su hija de hambre y después intentar deshacerse del cuerpo prendiéndole fuego en un contenedor de basura en el año de 2013.

Tiffany Moss, de 36 años de edad, no mostró remordimiento cuando el juez del Condado de Gwinnett la sentenciaba a la pena de muerte la mañana del martes 30 de abril de acuerdo a la constitución penal del estado de Atlanta.

Tiffany Moss en su llegada a la corte para recibir su sentencia. Foto AP

Moss fue hallada culpable de todos los cargos, que incluyen, asesinato con crueldad y encubrimiento sobre su hija de 10 años de edad, Emani Moss.

La mujer se defendió a sí misma frente a la corte, pero no presentó una defensa, no hizo ninguna declaración, no llamó a ningún testigo y tampoco brindó ningún argumento después de la sentencia.

La familia paterna de Emani Moss y su maestro de primaria escuchan atentos el veredicto del juez . Foto AP

Un examinador médico describió que Emani permaneció sin alimento ni agua en su cama lo que le impedía moverse debido a que estaba muy débil. Las autoridades indicaron que solo pesaba 14 kilogramos cuando falleció.

El padre de la menor también participó en el intento por encubrir la muerte de la niña y purga una condena sin derecho a fianza.