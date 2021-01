"Pensé que era una estafa": Enfermera de pacientes con covid-19 gana un millón dólares

Una enfermera de Carolina del Norte que trabaja en la unidad COVID-19 en un centro de atención a largo plazo acaba de ganar un premio mayor de $ 1 millón.

La enfermera Terri Watkins no creía que en realidad hubiera ganado el sorteo de segunda oportunidad de la lotería de educación de Carolina del Norte, Supreme Riches, la semana pasada, pero lo hizo. “Pensé que era una estafa".

¡Estaba un poco molesto en realidad! Pensé que no era real, que no podía ser real. Todavía es algo en lo que realmente no creo, todavía estoy en shock aquí", dijo Watkins.

Su participación fue elegida entre más de 513,000 en el sorteo del miércoles, y reclamó su premio el jueves en la sede de la lotería en Raleigh, según el comunicado.

La enfermera contó a los medios que pensó haber sido presa de una estafa organizada. AFP

La trabajadora de la salud dijo que estaba "agradecida" por el dinero, especialmente después de su agotador trabajo en el hogar de ancianos durante la pandemia de coronavirus.

“Con solo ver algunas de las cosas que tuve que ver, estoy muy agradecida”, dijo.

Había estado orando por algo que me ayudara con esta situación. Realmente es algo grandioso. Estoy muy bendecida.

Tenía la opción de llevarse a casa el premio de $ 1 millón en forma de pagos anuales de $ 50,000, pero eligió la suma global de $ 600,000 en su lugar, dejándola con $ 424,500 después de impuestos.

Watkins dijo que no está muy segura de qué hará con la inyección de efectivo, pero señaló que "le encantaría una nueva casa". "Me lo tomaré con calma y me daré cuenta de lo que voy a hacer", dijo.