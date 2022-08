"Pensé que estaba en mi cama y era un ataúd". Joven es enterrado vivo como ofrenda en un ritual

Bolivia.- Un joven de Bolivia asegura que fue enterrado vivo por un grupo de personas con las que se encontraba en una fiesta e intentaron usarlo como ofrenda de ‘Pachamama’, un culto que se realiza a la tierra en ese y otros países sudamericanos.

Víctor Hugo Mica Álvarez, de 30 años de edad, explicó a los medios locales, que esa noche se encontraba con un amigo y un grupo de personas desconocidas en una fiesta tomando bebidas alcohólicas y bailando.

El joven, refiere que tras unas cuantas horas de estar bebiendo con uno de sus amigos, perdió el conocimiento luego de que una de los presentes le insistiera que tomara un vaso con presunta cerveza, según lo informado por ADN40.

“Anoche era la pre entrada de Villa Victoria, hemos ido a bailar, yo soy guía, y ya no me acuerdo. Lo único que recuerdo es que pensé que estaba en mi cama y me he levantado para ir a orinar, y ya no he podido moverme más, y cuando he empujado el ataúd apenas he roto el vidrio y por el vidrio ha empezado a entrar tierra y así he logrado salir. Me han enterrado”

Víctor Hugo, tras dar detalles como se dio cuenta que se encontraba en un ataúd, informó que un joven que pasaba por el lugar lo ayudó a salir del ataúd donde lo enterraron vivo y lo llevó a las autoridades para que denunciara lo sucedido, sin embargo, no estas no tomaron su declaración puesto que todavía se encontraba en estado de ebriedad.

El joven cree que lo quisieron usar como ofrenda; “me han querido meter de sullu”, ya que en la zona había una infraestructura a medio construir, señaló a medios.

¿Qué es ‘Pachamama’?

La ‘Pachamama’ es conocida como la diosa Inca de la fertilidad, a quien se le rinde un un culto que se realiza a la tierra en países sudamericanos como Bolivia, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y los Andes de Argentina, según medios internacionales.

Esta celebración se realiza cada primero de agosto y se busca adorar a la tierra por lo cual se rinde homenaje a “la gran abastecedora Pachamama’.