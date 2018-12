Todo era una mentira que salió a relucir en Facebook. Mary Turner Thomson pensó que tenía el matrimonio perfecto hasta que descubrió el mayor secreto de su marido, quien creía que era un agente de la CIA. La mujer residente en Edimburgo, Escocia, vivió engañada durante años.

Según contó Thomson en Facebook, su marido, el estadounidense William Allen Jordan era amable con ella, atento con sus necesidades y padre maravilloso de dos pequeños.

Sin embargo, todo era falso, pues Jordan no era ni agente de la CIA, ni un padre maravillo, por el contrario, escondía un gran secreto inconfesable que la mujer terminó descubriendo y contándolo en Facebook.

Y es que su marido era un bígamo y tenía 13 hijos con seis mujeres diferentes. Mary dijo en Facebook que su vida refleja el trama exitoso de una serie de televisión emitida por la BBC: Mrs. Wilson. El drama cuenta la historia de una mujer -Alison Wilson- cuyo esposo tiene una doble vida como "agente secreto" y un triple matrimonio.

"Ver la serie ha sido muy parecido a mirar mi propia historia. Conocí a William en línea cuando era madre soltera con un bebé de nueve meses. Fue muy encantador. Comenzamos a salir y él realmente me pidió que me casara con él dentro de las dos semanas de la reunión. Le dije "No, pero finalmente nos comprometimos y nos casamos durante cuatro años", dijo la mujer en Facebook.

Foto: Facebook

"Después de seis meses de estar juntos, me quedé embarazada, lo cual fue una gran sorpresa porque me dijo que era infértil", contó

William convenció a Mary de que era un agente de la CIA adscrito al M15, lo que significaba que podía pasar el tiempo en "misiones", cuando en realidad estaba visitando a sus otras familias.

Las mentiras del estadounidense se derrumbaron cuando una de las esposas llamó a Mary diciéndole que ella era "la otra señora Jordan" y que el esposo de ambas era un verdadero fraude y estafador.

"Nos encontramos en un café y hablamos durante 12 horas. Cuando se fue a las 6 de la mañana siguiente, le envié a él un mensaje y lo abandone". contó Thomson, quien escribió un libro donde detalló su gran drama.

Jordan, por su parte, fue imputado y sentenciado por bigamia y fraude. Fue deportado de los Estados Unidos.