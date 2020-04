Pentágono filtra videos oficiales de OVNIS tomados por pilotos

Wshington.- El Departamento de Defensa ha desclasificado tres conocidos videos de ovnis, reconociendo que los metrajes fueron filmado por pilotos de la Marina de los EE. UU.

Según informes de prensa, los videos, uno tomado en 2004 y dos en 2015, fueron publicados después de que funcionarios federales determinaron que el video "no revela ninguna capacidad o sistema sensible" y "no afecta ninguna investigación posterior", dijo el departamento en un comunicado el lunes.

"El Departamento de Defensa está lanzando los videos para aclarar cualquier idea errónea del público sobre si el metraje que ha estado circulando era real o no, o si hay más en los videos", dijo el comunicado.

Los fenómenos aéreos observados en los videos permanecen caracterizados como‘ no identificados.

Los videos fueron publicados inicialmente en 2017 y 2018 por To The Stars Academy, un grupo de investigación de ovnis fundado por el ex cantante de Blink-182 Tom DeLonge, y en el New York Times, informó Vice el lunes.

Uno de los clips, identificado como FLIR.mp4, muestra un objeto circular oscuro volando muy por delante de un avión.

Un segundo, identificado como GOFAST.wmv, muestra un pequeño objeto corriendo sobre tierra a una velocidad asombrosa.

El tercero, GIMBAL.wmv, muestra un objeto circular que primero se acelera, luego parece disminuir la velocidad y acercarse a la cámara del piloto. Todos los videos son bien conocidos por los aficionados a los ovnis.

Los videos proporcionan "evidencia tentadora" de que los aviadores estadounidenses han visto y filmado los ovnis, dijo Vice.

En el pasado, el Pentágono ha sido inconsistente en su reconocimiento de la existencia de los videos, dijo el medio.

