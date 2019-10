Pequeña elefante regresa con su cuidador después de ser liberada 

Tailandia.- Después de haber sido cuidado por mas cinco meses, el bebé elefante fue liberado y regresado a su hábitat, sin embargo la pequeña cría regresó a los brazos de su cuidador luego de que fuera rechazada por su madre.

Se trata de una hembra de apenas dos años llamada Chabakeaw, fue encontrada el abril de este año mientras se encontraba atrapada en el lodo, elementos encargados de la conservación ambiental la rescataron y cuidaron durante cinco meses.

El pequeño paquidermo fue liberado el pasado 18 de septiembre con el fin de que se reincorporara a su hábitat natural, pero se llevaron una gran sorpresa cuando los oficiales se percataron que nuevamente había sido abandonada.

Algunos especialistas explican que Chabakeaw no puede integrarse a la manada pues fue abandonada cuando era muy pequeña, por lo tanto el líder de la manada no la aceptó. Después de esto los agentes de conservación ambiental necesitan elaborar un plan para el elefante pues aseguran que no podrá regresar a la vida silvestre.