Pequeño se quita la vida porque se burlaban de su color y olor

Estados Unidos.- Un pequeño de apenas 10 años se quitó la vida luego de que sus compañeros del colegio se burlaran de él por su olor y color de piel en Kentucky.

El pequeño de nombre Seven nació con el intestino delgado razón por la que fue sometido a 26 cirugías pero no tuvieron el resultado esperado, ante esa situación se le realizó una colostomía y le colocaron una pequeña bolsa en el abdomen para recolectar sus heces fecales, pero sus compañeros se burlaban de él.

La salud del niño de diez año mejoró pero sus compañeros de la escuela le comenzaron a hacerle bullying diciéndole que "olía mal" además se burlaban de su color de piel.

Seven se quitó la vida porque sus compañeros se burlaban de él/Foto: FB mamá de Seven

Antes las burlas que sufría constantemente el menor decidió quitarse la vida, el 19 de enero su mamá salio a comprar comida a una tienda cuando volvió encontró a su hijo colgado en un ropero.

Vi la muerte de mi hijo. Es algo que está en mi cabeza“, dijo Tami al canal de noticias local WHAS-TV.

La madre comentó que al menor lo insultaban constantemente diciéndole "negro" la cual es una de las agresiones más fuertes en EU, en el mes de septiembre uno de sus compañeros lo ahorcó en el bus escolar, pero constantemente le decían que olía mal por la bolsa de colostomía cargaba todo el tiempo.

Al menor le gustaba vestirse de super héroe/Foto: FB mamá de Seven

La mamá de Seven piensa tomar acciones legales en contra de la escuela ya que no cuidaron del menor sabiendo de lo que sufría, cabe destacar que el menor sería cambiado de escuela en el año entrante para que tuviera a nuevos amigos pero no resistió a las burlas de sus compañeros.

Descubrimos que el sistema escolar tenía muchos agujeros y muchas inconsistencias con sus políticas sobre el acoso escolar. Se pararon en el mensaje verbal, el servicio de labios de tolerancia cero, pero no cumplieron“, dijo la madre de Seven.