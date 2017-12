Perder una hija te deja un miedo terrible: madre desolada

Inglaterra.- Los padres devastados de una jovencita que murió de un ataque de asma han contado de su angustia.

La aspirante a enfermera Kira Gwillym tenía sólo 20 años cuando su salud se deterioró rápidamente una mañana de marzo de 2015.

Su madre describió los últimos momentos trágicos de Kira cuando se sintió mal, pero dijo que la familia sólo descubrió que había sido un ataque de asma semanas después de su muerte.

Kira, de Runcorn, había tenido asma leve cuando era niña, pero no había tenido ningún problema ni sentía la necesidad de usar un inhalador.

Ahora la familia ha establecido la Fundación Kira Gwillym para alentar a las personas a no tomar la condición a la ligera como "solo asma".

La madre Lynn Gwillym, de 54 años, dijo que Kira era una mujer joven, cariñosa, divertida y saludable, que trabajaba en un centro de llamadas y esperaba realizarse como enfermera. Aseguró también que Kira nunca había tenido problemas de salud cuando era niña, pero se puso mal en diciembre de 2014: "fue hospitalizada por una infección renal".

Cuando hicieron escaneos, también notaron una leve infección pulmonar y se le administraron antibióticos.

"Tenía tos y estaba persistentemente cansada cuando salió del Hospital Warrington, de la que no pudo deshacerse, pero volvió a trabajar. Trabajó el viernes por la noche en marzo, pero el sábado me gritó en la mañana y estaba muy caliente y pegajosa, y luego se fue. Su corazón se detuvo. Llamamos a los paramédicos y ella todavía estaba viva cuando llegó al hospital, pero la vi irse. No pudieron revivirla.