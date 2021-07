"Perdí a mi hijo y no quería contárselo a mi familia": Mujer que intentó robarse un bebé vestida de enfermera

Brasil.- La mujer se encontraba desesperada, pues no sabía cómo decirle a su esposo y familiares que había sufrido un aborto espontáneo, por lo que decidió vestirse de enfermera para robarse un bebé recién nacido del hospital.

La fatídica madre, de nombre Talita Meireles, planeaba criar al bebé como suyo, debido a que no tenía el valor de enfrentarse sus familiares y contarles la trágica notica.

La joven de tan solo 23 años de edad sufría una cuadro agravado de depresión posparto luego de perder a su hijo el domingo 27 de junio.

Fue así que vestida de enfermera, admitió haber tomado un bebé de otra madre en la sala, para después intentar salir del hospital con el niño en brazos.

La joven de Curtiba, Brasil, le dijo a la policía: "Perdí a mi hijo. Simplemente no quería contárselo a mi familia. No quería contárselo a nadie", "Realmente no sé qué me pasó. Estaba desesperada".

Cuando se le preguntó dónde estaba su esposo, dijo que estaba de viaje y luego agregó: "Estoy sola. No tengo a nadie conmigo. No sé qué pasó por mi cabeza".

Dijo que había perdido a su hijo hace quince días y agregó: "Fui a ver a los niños. "Empecé a mirarlos. Quería tomar uno en mis brazos. Y luego pasó todo. No quería hacer nada malo".

Comentó a los oficiales que ingresó a la sala de maternidad sin que le pidieran registro, ya que, según los informes, llegó cuando el personal estaba cambiando de turno.

Luego vio un uniforme de enfermera en un vestuario y se lo puso para ver a los bebés. Encontró a un niño con su madre y dijo que necesitaba llevarlo a exámenes.

La mujer fue atrapada después de que se quitó el uniforme de enfermera y el personal notó que no llevaba una pulsera de paciente mientras cargaba al recién nacido.

El personal tomó al bebé que Talita cargaba en sus brazos y se lo devolvió a su madre antes de llamar a la policía, que llegó al lugar y la interrogó.

