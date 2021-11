"Perdóname hijo, no llegue a tiempo, te amo": La conmovedora despedida del papá de Lucio

Y hasta el mes de abril de 2020 cuando inició la pandemia de Covid-19, la madre no lo vio. "Primero nos dijo que no tenía para comer. Y después nos dio la tutela. Estuvo un año y medio sin verlo", dijo Maximiliano Dupuy al medio Clarín.

"Perdóname hijo no llegue a tiempo. Ay hijito como me duele el alma. Mi rusito, mi gringo, te amo tanto, ya no puedo seguir más mi vida donde encuentro las fuerzas que me mandas hijo. Te amo. Perdóname por no poder hacer nada". Escribió el padre en su triste despedida.

"Te tenían preso de tu infancia e inocencia, ahora comprendo cuando hacíamos videollamadas y yo te preguntaba algo y lo que hacías era mirar para los costados para ver si alguna te estaba escuchando, por eso tardabas en contestarme cuando te preguntaba si eras feliz. Te tenían en silencio... tenías miedo y yo no me di cuenta", posteó el padre.

"Me dejas con el alma rota buscando 'el porqué' de tantas cosas y me doy cuenta ahora de lo que estabas sufriendo y yo sin saberlo y ahora es tarde", agregó el padre.

"A solo pocas horas de tu entierro (previsto para este lunes) en ese lugar que siempre tanto escalofríos me dio, para que tu cuerpito en paz descanse, con lágrimas en los ojos sin fuerzas y sin poder haber pegado un ojo mirando al pasillo para ver si te veía... dejando mi mano extendida para ver si me tocabas, buscando explicaciones pensando si todo esto es verdad, torturándome con tu imagen en ese cajoncito, y pidiéndole respuestas a Dios hijo mío", escribió el padre.

