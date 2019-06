Periodista colombiana denuncia agresión de su jefe

Bogotá.- La periodista colombiana Maryory Andrea Carvajal Suárez denunció este lunes que fue golpeada por su jefe Gustavo Castro, director de la Revista Congreso dedicada a información política, porque le presentó una cuenta de cobro por el pago de su trabajo que no le había sido abonado.

La agresión a Carvajal quedó registrada en videos grabados por otra persona que estaba en las oficinas de las revista que funciona en Bogotá y que fueron difundidos a través de las redes sociales.

En uno de ellos, se puede ver a Carvajal y a otra mujer esperando que un hombre joven, que al parecer es el hijo de Castro, firme unos documentos de pago.

"Desde el pasado mes de mayo estuve trabajando para Casa Editorial Revista El Congreso en las instalaciones que quedan en el centro (de Bogotá). El señor que me entrevistó fue el mismo que me acaba de agredir", dijo entre lágrimas y con marcas de golpes en el rostro.

#DENUNCIA El director de la Revista Congreso Gustavo Castro y su hijo, agreden físicamente a la periodisga Maryory Andrea Carvajal Suárez cuando ésta le pasa su cuenta de cobro.

La periodista narró que sus agresores son los mismos con los que firmó un contrato de trabajo por cuatro meses al que llegó a través de una convocatoria pública.

"Lo único que hicimos hace ocho días (fue) solicitar que nos pagaran el dinero de este mes. No nos respondieron y hoy vinimos a radicar nuestra cuenta de cobro como rezaba en el contrato y este señor nos recibe con su hijo a golpes, con insultos, no fuimos irrespetuosos y está en la grabación", denunció.

Agrega que a su compañero, que estaba con ella en el momento de la agresión, lo sacaron de la oficina a empujones.

"Yo me fui detrás de ellos, y este señor (Gustavo Castro) se devolvió y me pegó en la cara y me trató de prostituta", acotó.

En este sentido, Carvajal explica que estaba instaurando "las demandas pertinentes del caso, porque no es justo por ningún motivo que ninguna persona le pegue una mujer".

Tras la agresión, el director ejecutivo de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), Pedro Vaca, aseguró en su cuenta de Twitter que "hay distintos tipos de liderazgo en los medios de comunicación, pero son tóxicos y repugnantes aquellos que maltratan, insultan y juegan con el pago de las mujeres periodistas".

Agregó que "esos liderazgos deben ser reprochados socialmente para que no sean emulados".