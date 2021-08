Periodista de Afganistán denuncia que no le permiten trabajar y sus vidas están amenazadas

Afganistán.- Mediante un video una periodista de Afganistán solicitó ayuda debido a que se le impidió trabajar en su emisora de televisión luego de que los talibanes retomaran el poder.

La presentadora de noticias relata en el video que no le permiten trabajar, se trata de Shabnam Dawran.

En el video Shabman viste un hiyab y muestra su tarjeta de periodista y afirma, "nuestras vidas están amenazadas".

Dawran, ha laborado como periodista durante seis años para la cadena estatal afgana RTA, y en el video dice que esta semana se les impidió acceder a su oficina, sin embargo sus colegas hombres si pudieron hacerlo.

"No me di por vencida tras el cambio de régimen y me dirigí a mi oficina, pero lamentablemente no se me permitió entrar", afirma en el clip.

"Aquellos que me escuchan, si es que el mundo me escucha, por favor ayúdenos dado que nuestras vidas se ven amenazadas", finalizó.