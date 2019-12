Periodista es atropellada por un vehículo durante transmisión en vivo

Una reportera sufrió un accidente en plena transmisión en vivo, y es que fue impactada por un vehículo mientras realizaba un reporte acerca de unas investigaciones por el robo de una joyería en Miami, en Estados Unidos.

Se trata de la periodista Jessenia Hatti-Barrett, quien trabaja para la cadena Telemundo y afortunadamente resultó ilesa del accidente.

El vehículo iba en retroceso cuando uno de sus compañeros se dio cuenta y pudo poner a salvo a la periodista, a quien agradeció la pronta acción de su compañero en su cuenta de Instagram en donde ella misma da a conocer el momento del incidente.

“¡Gajes del oficio! Esa es la realidad de las riesgos a los que nos enfrentamos los periodistas y esta vez me tocó a mi. Les prometo que estoy bien, en el video parece peor de lo que realmente fue y si, pudo haber sido peor pero gracias a Dios y a mi ahora #Heroe personal, mi compañero @gaston.toledo no me arrollaron.

El conductor, dijo que no me vio y repetía muy nervioso que lo sentía muchísimo y que no me había visto.

Todo sucedió mientras transmitíamos en vivo”, señaló.