Periodista venezolano escapa a Colombia por amenazas

Bogotá.- El periodista gráfico venezolano Jesús Medina abandonó su país ante amenazas, que atribuyó al Estado y a las personas que lo mantuvieron secuestrado hace un par de semanas, y viajó a Colombia antes de instalarse "por un tiempo" en otro país.

"Yo no quería salir de Venezuela, me sentía muy cómodo en Venezuela, pero la situación me obligó, me obligó mi familia, me obligó mi pareja, me obligó un gentío", declaró Medina vía telefónica a Efe, e indicó que permanecerá un par de días en Bogotá.

Jesus Medina Ezaine luego de ser secuestrado. Foto: Twitter @princeeditor.

El reportero, que además asegura haber sido víctima de otro atentado este año, llegó el 22 de noviembre a Colombia y difundió el pasado jueves en su cuenta de Twitter un vídeo desde la frontera entre Colombia y Venezuela en el que denunció ser víctima de "persecución del Gobierno de Nicolás Maduro".

Medina, quien desapareció el 5 de noviembre y fue hallado en la madrugada del día 7 deambulando en una carretera que une a Caracas con la ciudad litoral de La Guaira, aseguró a Efe que dejó su país "por amenazas del Estado venezolano, por amenazas de las mismas personas" que lo secuestraron.

Después de ser liberado, Medina vinculó su secuestro a las imágenes que publicó del interior del penal de Tocorón.

Periodista Jesús Medina Ezaine salió de Venezuela y denunció persecución - https://t.co/JYkm2zf608 pic.twitter.com/2CCLYrovYI — JaquemateWeb (@JaquemateWeb) 24 de noviembre de 2017

En este material se aprecia cómo algunos presos disfrutan de piscinas, antenas parabólicas y hasta un zoológico improvisado con especies en extinción, además de portar armas de fuego, tener motocicletas y gozar de compañía femenina.

Medios venezolanos han denunciado que desde ese centro se organizan secuestros, se extorsiona a ciudadanos y se dirigen operaciones de tráfico de alimentos, entre otras actividades delictivas.

Según Medina, sus secuestradores le advirtieron de que "no hablara con los medios de comunicación" después de su liberación y de que "no dijera más de la cuenta", o de lo contrario lo "iban a quebrar (matar)" a él o a su familia.

2/2 Me torturaron y amenazaron con matarme.Volví a nacer para seguir informando la verdad y luchar más x mi país Venezuela ando en resguardo pic.twitter.com/CbZNxWWxMI — Jesus Medina Ezaine (@jesusmedinae) 7 de noviembre de 2017

El periodista, quien fue detenido por agentes del Ministerio Penitenciario venezolano el pasado 8 de octubre junto a dos colegas extranjeros cuando visitaban la cárcel de Tocorón, en el estado de Aragua (centro-norte), indicó que tras salir de Colombia buscará protección internacional.

No obstante, afirmó que no se va "por mucho tiempo" y prometió que regresará en cuanto pueda.

"Obvio que no voy a poder entrar por vía aérea, pero voy a entrar por alguna trocha, por algún lado voy a entrar a Venezuela, y voy a seguir la lucha desde adentro", señaló el periodista de la página web Dólar Today.

Medina defendió que no es un político sino un reportero que hacía su trabajo y no ha cometido ningún delito, aunque no descartó que su situación se deba a que ha estado tras la pista de casos fuertes en Venezuela.

En ese contexto, denunció que hay mucho temor en la prensa venezolana y que varios periodistas han tenido que salir callados.

Responsabilizó a Diosdado Cabello Rondón y a José Gámez Larez, director de contrainteligencia SEBIN, como autores materiales e intelectuales de mi secuestro, Señores del CICPC ya saben quienes son los responsables ahora actúen pues!! pic.twitter.com/33U2xeNB0A — Jesus Medina Ezaine (@jesusmedinae) 23 de noviembre de 2017

"Esto que me pasó no sé si es político, si es por el lado de los pranes (presos que controlan actividades y negocios en la cárcel), de la delincuencia organizada, por el lado de las Fuerzas Armadas, no lo sé", agregó entonces sobre la identidad de sus captores.

El portal Dólar Today, para el que trabaja Medina, es conocido por sus titulares y contenidos sensacionalistas, y es atacado habitualmente por el Gobierno por publicar un cálculo de la cotización del bolívar respecto al dólar en el mercado negro, al margen de la tasa oficial que fija el Banco Central venezolano.

