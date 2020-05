Perro casi desfigura la cara a modelo que lo rescató

Polonia.- La famosa modelo y actriz de Polonia, Aleksandra Pryskowska, casi termina con el rostro disfigurado luego de que el perro había adoptado a principios de este año la atacara salvajemente.

A través de sus historias de Instagram, Aleksandra contó que después de ser atacada por su mascota, Logan, tuvo que tomar la difícil decisión de devolverlo al refugio de donde lo rescató porque empezó a "tener miedo" por el can.

Tuve un accidente y tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida... Se volvió loco" escribió.

Prykowska contó lo que le había sucedido como una manera de justificar su breve ausencia en la serie donde actúa.

"No quiero escribir sobre los detalles ahora, porque es muy importante para mí proteger lo que me queda. No estoy escribiendo para molestarte. Estoy viva y sana. Simplemente no puedo trabajar en el estado en el que estoy. Pero espero que esto cambie pronto, y esta experiencia extremadamente difícil sea algo que me sirva", escribió.

La actriz polaca contó a medios locales que los primeros días después de adoptar a Logan fueron normales, pero al transcurrir el tiempo comenzó a notar actitudes muy agresivas.

Indicó que el ataque hacia ella no había sido el primero, ya que antes había atacado a la hija de su vecino y a la esosa de su dueño anterior, además de otros episodios de violencia que ella sufrió antes de que casi le desfigurara el rostro.

En este último ataque, Prykowska estuvo a punto de perder un ojo.

Logan se volvió hacia mí y sin previo aviso, como antes, me atacó dos veces, mordiéndome en la cara. En el espejo vi mi ojo empapado en sangre. Pensé que lo había perdido. Resultó que había rasgado la mitad de mi párpado inferior".

Después del ataque, la modelo señaló que notaba un comportamiento extraño en el perro y no seguía sus órdenes. Posteriormente comenzó a tenerle miedo y tomó la decisión de devolverlo al refugio.

También te puede interesar:

Se entera que le quedan meses de vida y decide casarse con su novia

Pareja en Irán es condenada a prisión y latigazos por contenido de Instagram

Biscuits y Gravy, el gatito con dos cabezas que come y maúlla al mismo tiempo