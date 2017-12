Perú captura a 3 mandos de guerrilla Sendero Luminoso

LIMA.- La policía peruana informó el jueves de la captura de tres altos mandos militares de la guerrilla Sendero Luminoso (SL), que desató un enfrentamiento interno en el país entre 1980 y 2000 y cuyos remanentes aún operan en zonas cocaleras del país.

El viceministro del Interior (Mininter), Rubén Vargas, explicó que dos de los detenidos son los camaradas "Raulito" y "Agustín". (Foto: @PoliciaPeru)

Ambos dirigieron este año las emboscadas que dejaron nueve policías y dos militares muertos en el denominado VRAEM, acrónimo del valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro, la mayor zona de cultivo de hoja de coca de Perú, según el Mininter.

Rubén Vargas: "Los detenidos son miembros del clan Quispe Palomino. Son tres terroristas que serían los que comandaron las emboscadas contra @PoliciaPeru el 18 de marzo de 2017 cuando fallecieron tres efectivos en el #Vraem". pic.twitter.com/eAoAcKv4vg — Mininter Perú (@MininterPeru) 8 de diciembre de 2017

"Es un golpe muy importante que ha realizado la policía con apoyo de las fuerzas armadas. Hemos capturado a estos criminales que han emboscado cobardemente a la policía", declaró a la radio RPP.

El Mininter señaló que también fueron arrestados "un menor de edad y otro mando militar en proceso de identificación".

El operativo policial se realizó el jueves en la provincia de Huanta en Ayacucho.

"No fue necesario realizar un solo tiro, no hay heridos, no hay muertos. Es una operación de inteligencia que ha conducido a esta captura importante", destacó Vargas.

Rubén Vargas: "Esta mañana se ha realizado una operación contra el terrorismo. Una operación de varios meses atrás y hoy se vuelve realidad. Ha sido una operación de inteligencia impecable que nos ha permitido capturar sin dar un solo tiro a terroristas del #Vraem". pic.twitter.com/MQ9X8kvC4o — Mininter Perú (@MininterPeru) 8 de diciembre de 2017

La guerrilla maoísta Sendero Luminoso fue desarticulada a mediados de los 90 y sus principales líderes purgan cadena perpetua, tras un conflicto interno que dejó unos 69.000 muertos, según concluyó la Comisión de la Verdad y Reconciliación en 2003.

Actualmente tiene remanentes en las dos principales zonas cocaleras del país, el Alto Huallaga (San Martín) y el Valle de los Ríos Apurímac y Ene (selva alta). El gobierno acusa al grupo de colaborar en la vigilancia de los cultivos ilícitos de coca.

Rubén Vargas: "La segunda emboscada se realizó contra policías de Carretera en mayo de 2017. La siguiente ocurrió en Churcampa, en Huancavelica. Los terroristas que han sido detenidos son hijos de mandos terroristas". pic.twitter.com/vuiKiMpPGD — Mininter Perú (@MininterPeru) 8 de diciembre de 2017

Perú es, junto a Colombia y Bolivia, uno de los mayores productores mundiales de hoja de coca, materia prima para la cocaína, según la ONU.

Información de AFP

