Pescador se recupera de bacteria come carne que consumía su mano

Florida, Estados Unidos.- Un pescador en Florida se está recuperando después de haberse infectado con una bacteria que "come carne" durante un viaje de pesca el sábado.

Mike Walton, de Ozona, estaba pescando con amigos en la costa de Palm Harbor en el Golfo de México cuando un anzuelo lo atrapó en la mano, causando que se hinchara.

Fue tratado con antibióticos, pero pronto se dio cuenta de que su piel tenía ampollas y se ponía negra. "Tenía como pequeñas ampollas que empezaban a formarse en mi mano y se podía ver como gotas de sudor que salían de un lado de la mano, y luego se volvieron negras", dijo.

El domingo de Pascua, Walton fue ingresado en el Hospital General de Tampa, donde los médicos lo diagnosticaron con fascitis necrotizante, a menudo llamada bacteria "que come carne".

"Esta es una bacteria muy rara que solo ha afectado a 30 personas históricamente en un estado de Florida", escribieron sus amigos en Ozona Fish Camp en una página de GoFundMe que instalaron para Walton.

Los médicos le advirtieron a Walton que podría perder todo el brazo, según WFTS y sus amigos en el Campamento de Pescados, pero optó por abrir su antebrazo y extirpar quirúrgicamente gran parte del tejido infectado.

Cortaron todo el camino por mi brazo, para aliviar la presión, y luego obtuve un injerto de piel que iba desde mi codo hasta la palma de mi mano, dijo a la salida.

"Dijeron que en unas pocas horas esto me habría subido por el brazo hasta el pecho y no habría estado aquí. No había salvarme ”, agregó a Fox 13.

Los amigos de Walton anunciaron en Facebook que fue dado de alta del hospital el miércoles, pero dijeron que todavía "tiene un largo camino por delante". Permanecerá con antibióticos durante aproximadamente un mes, según Associated Press.