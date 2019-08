Picadura de mosquita provoca que su corazón se detenga 3 minutos

Londres.- Una madre mordida por un mosquito en su jardín sufrió una infección potencialmente mortal y su corazón se detuvo durante tres minutos durante la cirugía. Kim Robinson, de 25 años, sintió que el insecto la mordió en el este de Londres y luego desarrolló la fascitis necrosante que come carne.

Necesitaba una cirugía mayor y dice que los médicos le dijeron que necesitarían amputar su pierna. Aunque su miembro se salvó, Kim contrajo sepsis y su corazón se detuvo cuando su pulmón colapsó durante la cirugía.

Ella se ha quedado con cicatrices extensas, enfisema y trastorno de estrés postraumático. La madre de cuatro hijos de Dagenham, Essex, dijo:

Pero la pierna siguió hinchándose "como el tronco de un árbol" hasta que no pudo caminar sobre ella. "No podía mantener la cabeza en alto y seguía desmayándome", dijo.

Cuando se diagnosticó que tenía una bacteria comer carne, Kim fue llevada de urgencia al hospital para una cirugía de emergencia para extirpar el área infectada.

Pero su condición empeoró al día siguiente. Ella dijo:“Los cirujanos entraron y me dijeron que necesitaban amputarme la pierna".

Le dije: "Si tienes que amputarme la pierna, no me despiertes". Durante la operación, su pulmón colapsó, su corazón se detuvo y luego fue puesta en coma médico durante cinco días.

Cuando desperté no sabía que había estado en coma. Mi ex pareja me mostró la fecha y me sorprendió tanto que no pude pronunciar mis palabras, dijo.