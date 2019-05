Pide Iglesia interesarse por violencia y desaparecidos

Guadalajara.-Falta más interés y empatía por parte de la ciudadanía ante la violencia y los desaparecidos en el Estado.

Así aconsejó el Cardenal Francisco Robles Ortega a los feligreses que asistieron el domingo a misa en la Catedral Metropolitana.

"Nosotros somos corresponsables creando un ambiente de más paz, de más ayuda, de más vigilancia.

"No esperar el extremo de que surjan hechos dolorosos por ejemplo de personas que desaparecen (...) y mientras no toque a un ser querido como que no nos afecta y nos debe de afectar porque somos sociedad", apuntó el Cardenal en entrevista.

Aunque reconoció que la exigencia a la autoridad debe de ser sin violencia para lograr hacer peticiones sin poner en riesgo a los demás.

Esto debido a la manifestación de familiares de desaparecidos afuera de Casa Jalisco.

"Cuando se trate de recordar a la autoridad hay que hacerlo de una manera civilizada, bajo el esquema de la ley.

"Uno puede entender la desesperación de estas gentes que tienen seres desaparecidos y no tienen respuesta pero manifestarse en esa forma violenta no solamente los expone a ellos sino que también expone a otras personas", agregó.

En las últimas semanas, Robles Ortega ha insistido en que la autoridad debe de responder ante casos de violencia y homicidios, pero también puede funcionar que la sociedad se una.

Por otro lado, el líder religioso adelantó que en cuatro semanas estaría terminada la remodelación de la Catedral.

Ya terminaron los trabajos en el ala sur y les tomará 30 días la nave norte.

Aún así, ni las remodelaciones ni las obras de la Línea 3 del Tren Ligero han afectado el número de visitas de los feligreses de manera considerable, aunque sí ha alejado a algunos visitantes la cantidad de andamios y obras alrededor.