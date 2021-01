Piden a Marvel retirar a The Punisher de sus personajes; la razón: los hechos del Capitolio

Estados Unidos.- El actor Jon Bernthal, la estrella de la exitosa serie de Netflix, The Punisher, de Marvel, criticó a los partidarios de MAGA 'equivocados y perdidos' que usaron el logotipo del héroe icónico mientras se rebelaban en el Capitolio de los Estados Unidos.

Los comentarios de Bernthal se producen después de que el logotipo de la calavera fuera visto en varios alborotadores, incluido el hombre enmascarado con corbata y el logotipo en la parte delantera de su chaqueta antibalas.

Cientos de personas pidieron retirar el personaje de Marvel porque representaba un símbolo para la violencia y los actos terroristas. Los fanáticos de los cómics y el programa declararon contra las críticas:

'No importa cuántos chiflados roben su logo, seguiré siendo un fanático de Punisher'. 'No entienden lo que realmente simboliza. Si lo hicieran, no lo usarían. Y no voy a dejar que me lo quiten.

Varios protestantes del Capitolio llevaban chalecos con la distintiva calavera de Punisher. Twitter

Estas personas están equivocadas, perdidas y asustadas. No tienen nada que ver con lo que Frank representa o se trata. Gran amor. J ', escribió el actor Bernthal.

Otras fotos tomadas de los disturbios en el Capitolio incluyen a un hombre con uniforme militar con el logo de Punisher visible en su brazo derecho, donde el parche de la unidad de un soldado real iría debajo de una bandera estadounidense.

El escritor de cómics Garth Ennis, quien es autor de algunas historias de Punisher y creó The Boys, ha criticado durante mucho tiempo el uso del logotipo por parte de la policía y se burló de su uso durante el asedio de la semana pasada.

Jon Bernthal declaró que había un malentendido con el personaje de The Punisher y las acusaciones. AFP

"Las personas que llevan el logotipo en este contexto se están engañando a sí mismas, al igual que los agentes de policía que lo usaron durante el verano", dijo Ennis, según SyFy.

`` Lo que realmente quieren es usar un símbolo aparentemente aterrador en una camiseta, arrojar un poco de peso, luego ir a casa con la esposa y los niños y reanudar la vida cotidiana''.

El cráneo característico ha sido adoptado durante mucho tiempo por policías y miembros del ejército, que se relacionan con el antihéroe vigilante ficticio y su historia militar.