¡Piense en mis hijas! Emma Coronel buscó tocar el corazón del juez previo a recibir sentencia

Estados Unidos.- No deje a mis gemelas crecer sin su madre, abogó Emma Coronel Aispuro ante el juez que le dictó 3 años de cárcel. Pues la mujer de 31 años de edad fue encontrada culpable de conspirar para traficar cocaína, metanfetaminas, heroína y marihuana.

En el tribunal de Washington, Emma Coronel, esposa de Joaquín Guzmán Loera, recibió una sentencia que le impone 36 meses de cárcel (los cuales comenzaron a contar a partir del mes de febrero del 2021), cuatro años de residencia vigilada y una multa de 300 dólares.

El juez Rudolph Contreras escuchó a Coronel Aispuro lamentarse por los errores cometidos y abogar que no fuera duro con ella, pues las gemelas que tiene por hijas, ya se crece sin su padre y de recibir una pena más fuerte, habrían crecido sin su madre.

Leer más: Emma Coronel es condenada a tres años de cárcel

En la audiencia, vestida de chaqueta y pantalón de traje oscuro, y con el rostro parcialmente cubierto por una mascarilla negra, expresó en español su "más sincero arrepentimiento por cualquier daño que pudo haber causado" y afirmó sentirse "avergonzada".

Durante la audiencia y sus últimas palabras previo a recibir sentencia, Emma Coronel dijo comprender la situación del juez en el tribunal de Washignton, pues el magistrado no puede ignorar que ella es esposa del “Chapo” Guzmán.

"Quizás por eso se siente en la obligación de ser un poco más duro conmigo. Pero le ruego que no lo haga", declaró Coronel Aispuro previo a recibir la sentencia mencionada.

La ex Reina de de Belleza pidió no dejar que sus gemelas crezcan sin su madre. Ellas ya estaban creciendo sin uno de sus papás. Por eso le ruego que no permita que crezcan también sin su mamá''.

La sinaloense señaló que sus padres le enseñaron el respeto, pero también a aceptar sus errores.

"Hoy me duele mucho el sufrimiento que he causado a mi familia al estar ante esta situación. Mis padres me inculcaron el respeto, la gratitud y la honestidad, pero también me enseñaron a aceptar mis errores y pedir perdón por ellos", comentó Emma Coronel.

"Le deseo buena suerte", le dijo el juez tras pronunciar la sentencia.

"Espero que pueda criar a sus gemelas en un ambiente diferente del que ha experimentado hoy. Buena suerte''.