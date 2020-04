Pierde la memoria por una hemorragia y su novio la enamora de nuevo

Inglaterra.- Una mujer que olvidó toda su vida después de que una hemorragia nasal desencadenara un trastorno raro tuvo que hacer una vida real 50 primeras citas con su novio de dos años y medio, ya que no recordaba haber estado con él.

Sophie Clayton, de 26 años, de Surrey, sufre un trastorno neurológico funcional (FND), una condición en la que se interrumpen las señales entre el cerebro y el sistema nervioso, que se activó en noviembre de 2019.

En cuestión de minutos olvidó el código PIN de su teléfono, la fecha, y luego su propio nombre, y fue trasladada de urgencia al hospital. Mientras pronto se encontraba en el camino hacia la recuperación, no recordaba a su novio Jonathan Wilson, de 26 años.

Entonces, al igual que en la película protagonizada por Adam Sandler y Drew Barrymore, comenzó a salir con ella por primera vez.

Sophie Clayton.

Besotted Jonathan hizo sus álbumes de fotos de los momentos clave en su relación, y la llevó de regreso a la ubicación de fechas especiales.

La llevó al lugar en Kew Gardens, donde le preguntó por primera vez si ella sería su novia y llenó los enormes vacíos en su memoria con momentos preciados que recordaba.

Sophie está recuperando lentamente su vida y ha vuelto a enamorarse de Jonathan. El despachador de recursos de emergencia Sophie dijo:

'¡Mis amigos han dicho que nuestra relación es como 50 First Dates y definitivamente puedo ver el parecido!

Sophie Clayton y su novio.

'Cuando todo sucedió, me sentí conmocionado, confundido y triste sabiendo que había olvidado todo y especialmente sin saber por qué.

` Mi condición es bastante rara, por lo que todavía están investigando y es realmente frustrante que no puedan decirme por qué sucedió esto o qué lo causó.

`` Me siento tan molesto que he perdido 26 años de recuerdos que me convirtieron en la persona que soy, pero estoy ansioso por recrear otros nuevos con todos los que amo. Me estoy volviendo a enamorar de Jonathan, lo cual es tan encantador. Aunque estoy triste de haber olvidado todas estas cosas que he hecho antes, es muy especial ver las cosas por primera vez con Jonathan. 'Justo el otro día, me llevó a ver la playa por primera vez, fue increíble".

"Los médicos no pueden decir si mi memoria volverá alguna vez, así que por ahora es como si mi vida comenzara hace tres meses, pero me estoy centrando en crear nuevos recuerdos en lugar de suspirar por los viejos".

Antes de que le sangrara la nariz, Sophie estaba sana, disfrutaba corriendo regularmente y trabajaba en la sala de control del Servicio de Ambulancia de Londres.

Ella vivía con sus padres y se estaba preparando para un turno de noche el 6 de noviembre del año pasado cuando de repente tuvo una hemorragia nasal. Sophie dijo:

'Normalmente no tengo hemorragias nasales, pero no pensé que fuera algo de qué preocuparse.

`Mi nariz había estado sangrando durante unos 15 a 20 minutos y estaba esperando en la cocina con mi madre para que se detuviera cuando de repente comenzó a salir sangre de mi ojo izquierdo.

Pixabay

'Mamá me sentó en el piso de la cocina y mi lado izquierdo se debilitó por completo. `` Llamó a una ambulancia porque pensó que había sufrido un derrame cerebral y le pedí mi teléfono para que pudiera llamar al trabajo y hacerles saber que no entraría.

'Mamá me dio mi teléfono y fui a escribir mi PIN para desbloquear la pantalla y simplemente no podía recordar los números, mi mente se había quedado en blanco.

Todavía estaba tratando de recordar cuándo llegó la ambulancia unos minutos después y me preguntaron algunas cosas como cuál era la fecha y no pude decirles.

Sophie Clayton.

"Ni siquiera podía recordar cuál era mi nombre cuando me preguntaron, fue aterrador".

Sophie fue trasladada de urgencia al Hospital St George en Londres, donde la llevaron a una tomografía computarizada y análisis de sangre después de que los paramédicos sospecharan que había sufrido un derrame cerebral.

Sophie no sabe lo que le depara el futuro, ya que se tiene muy poco conocimiento sobre el FND. "Los médicos no pueden decir si alguna vez me volverá la memoria o incluso si todo esto podría volver a ocurrir", concluye.