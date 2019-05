Piloto admitió las causas por las que se estrelló un helicóptero

Estados Unidos.- El piloto de un helicóptero que se estrelló en Texas admitió que el accidente ocurrió porque la máquina no le salió bien.

Danny Whitten de Porter, Texas, dijo a The Associated Press que no sabe por qué falló el motor de la aeronave, que cayó el sábado en New Caney, a 41 kilómetros (25 millas) al noreste de Houston.

Whitten estaba solo cuando se desplomó la nave, y sufrió sólo moretones menores. Cuadrillas de rescate encontraron al helicóptero volcado en un escampado cerca de una iglesia.

Whitten, que pertenece a Southwest Gyroplanes, dijo que viajó a Cleveland, Texas, y regresaba a Anahuac, donde tiene su base el helicóptero. Iba a una altura de 457 metros (1.500 pies) cuando cayó la nave.