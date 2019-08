Piloto se emociona hasta las lágrimas por su último vuelo VIDEO

Nadie pudo contener las lágrimas afuera de la puerta K5 en el aeropuerto de Chicago O'Hare cuando un piloto de American Airlines se sorprendió después de su vuelo de retiro de Dublín, Irlanda, con una bendición irlandesa.

El Capitán de American Airlines, Brian Lenzen, se quitó las gafas y se limpió las lágrimas de los ojos mientras los miembros del coro de San Antonio en el Lago cantaban su interpretación de la Bendición irlandesa "May the Road Rise Up" en un video publicado por la aerolínea a mediados de -Julio.