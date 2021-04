Piloto sobrevive entre animales salvajes tras estrellar su avioneta en el Amazonas

Brasil.- Un piloto llamado Antonio Sena, se impactó mientras volaba en su avioneta en una zona retoma de bosque tropical del Amazonas, en Brasil, por lo que tuvo que enfrentarse a serpientes y cocodrilos para poder sobrevivir.

Luego de que la avioneta en la que viajaba se estrellada en un sitio remoto de la Amazonía brasileña, el piloto caminó en busca de ayuda, con el riesgo de ser atado por los depredadores que se encontraban en la zona.

Su osadía se extendió por poco más de un mes, en el cual el hombre de 36 años, luchó por no convertirse en la comida de algún animal letal, así como por encontrar su propio alimento y agua para sobrevivir.

La avioneta en la que viajaba solo, se impactó en el mes de enero, luego de que realizara un viaje con el propósito de restablecer una mina remota, que tenía graves problemas."El motor se detuvo repentinamente a 900 metros. Tuve que realizar un aterrizaje forzoso en medio de la selva", relató Antonio a la BBC.

Luego de la explosión, Antonio Sena pensó que había escapado de la muerte, sin embargo, los problemas apenas se avecinaban. El combustible se había derramado por todo el fuselaje del vehículo aéreo. "Tuve que abandonar la avioneta porque sabía que la situación era muy peligrosa", mencionó.

El piloto se mantuvo cerca de la avioneta con la esperanza de que el último mensaje que había enviado fuera escuchado y la ayuda que había solicitado, viniera en camino. "Recogí todo lo que podía ayudarme a sobrevivir unos días en la selva", recordó.

"En ese momento imaginaba que tendría que estar allí entre cinco a ocho días, el tiempo habitual para una operación de búsqueda y rescate".

Tras no recibir ninguna respuesta, el individuo llegó a la conclusión de que si quería regresar con sus seres querido, debía moverse el lugar del accidente e intentar avanzar a un lugar que fuera más seguro.

"Me di cuenta de que tendría que encontrar la manera de salir de ese lugar".

Luego de varios días en movimiento, Antonio había perdido una gran cantidad de peso, pero por suerte, después de 36 días caminando, logró encontrar a un grupo de personas que estaban en la zona.

"Después de todo este tiempo de caminar y escalar y ascender colinas y atravesar ríos, encontré un grupo de recolectores de castañas en un área aislada", relató.

"Lo único que me motivó y me dio fuerzas para continuar, incluso con el dolor y el hambre, fue la voluntad de volver a ver a mi familia"."Cuando finalmente dejé la selva y mi familia me recibió en el aeropuerto, ese fue para mí el mejor momento de mi vida".