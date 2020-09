Pintan perrito callejero como tigre y acusan de maltrato animal

Malasia.- Las fotos de un perrito pintado como tigre circularon en redes sociales, causando indignación de muchos, señalando el hecho como maltrato animal, tras el hecho, el cual sucedió en Malasia, una protectora de animales de aquel lugar comenzó a pedir ayuda para localizar al animal.

Las fotografias del perro pintado de color naranja con franjas negras fueron compartidas por la página de facebook de la protectora de animales llamada "Persatuan Haiwan Malaysia - Malaysia Animal Association", donde ya tiene más de 6,400 reacciones, más de 3 mil compartidos y 1.1 mil comentarios, todos ellos expresando su enojo por la situación del canino.

Hasta el momento se desconoce si el perro ya fue localizado, la asociación dio un número de teléfono para que les proporcionaran información para poder ayudar al can, lamentablemente estos tipos de hechos suceden día a día en todas partes del mundo, como en el 2019 un granjero de la India pintó a su canino de la misma manera para que espantara a los monos que se acercaban a su cultivo de café.

Perro pintado de tigre/Foto: Facebook

En Estado de México, la historia de Cristian, un niño de nueve años, y su perrito Simón conmocionaron a muchos, ya que tuvo que dejarlo en un albergue de animales llamado Animales Pergatuzoo porque su papá se había quedado sin trabajo, pero su amor por su mascota ha sido muy grande, no lo ha olvidado, con todo su cariño le escribió una carta y la envió al albergue, le mandó tortillas y tres pesos para que comiera.

Simón te extraño. Me dijeron que te llevaron al veterinario, te dejo 3 pesos para tus tortillas.

Se lee en la carta que mandó Cristian a Simón.

Hace seis meses Cristian y Simón se tuvieron que separar cuando el perro era un cachorro, ya que los papás del niño se tuvieron que separar y la casa donde vivían tuvieron que dejarla, posteriormente él se quedó sin trabajo y la situación fue más difícil, por lo que el perrito tuvo que ser llevado a un refugio prometiendo que volvería por él.

Carta escrita al perro Simón/Foto: Redes

No se lo lleven, cuando crezca vengo por Simón"

En la primera carta, la cual se viralizó, el pequeño Cristian escribió que Simón "llora mucho porque no hay comida, te dejo mis ahorros para sus tortillas. No le peguen, porque mi papá le pega mucho. Simón come mucho", dicho escrito causó que muchos usuarios se conmocionaron.

Actualmente el caso se volvió a viralizar, tanto que el albergue empezó a buscar a Cristian de nuevo, advirtiendo que Simón no está en adopción y no buscan hogar temporal, solo querían platicar con el niño y su familia. Cabe destacar que anteriormente el pequeño iba al albergue a jugar con Simón pero por la pandemia dejó de hacerlo.

Tras la nueva viralización Cristian y Simón se reencontraron, el pequeño asegura que su perrito, ese que dejó cachorrito, ha crecido mucho. Animales Pergatuzoo ha asegurado que Simón quedará a cuidados de ellos hasta que el niño decida llevárselo para darle una vida feliz.

Maltrato animal en México

El maltrato animal en México es considerado como delito en 31 entidades federativas de 32, el único estado donde aún no se ha aprobado la ley de protección animal es Oaxaca. Golpes, abandono, torturas, dejarlo sin alimento, mutilación… son algunos de los tipos de maltrato animal más comunes, dichos actos son castigados con multas hasta con prisión de seis meses a dos años, lamentablemente aún no existe una cultura de denuncia sobre este tema.

Actualmente existen fundaciones que se dedican a rescatar animales victimas de estos abusos, su misión es atenderlos médicamente y psicológicamente, posteriormente les buscan un hogar que cumplas las expectativas de una vida digna o son devueltos a su habitad natural. Actualmente existen tres estados con hospitales veterinarios públicos estos ubicados en la CDMX, Nuevo León y municipio de Naucalpan, Edomex.

